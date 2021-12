The Legend of Zelda: Breath of the Wild à seulement 36 $ chez les principaux détaillants américains

The Legend of Zelda: Breath of the Wild est en vente pour seulement 36 $ chez les principaux détaillants américains, ce qui pourrait bien être le prix le plus bas de la saison. Ce classique de la Nintendo Switch est l’un des jeux les plus recommandés pour ceux qui s’habituent à leur Nintendo Switch, et un incontournable pour les fans de Nintendo qui n’y ont pas encore joué. C’est aussi l’un des meilleurs moments pour y jouer, étant donné que sa suite devrait sortir en 2022.

Consultez ces détaillants pour réclamer votre propre copie si vous ne l’avez pas déjà fait :

Breath of the Wild a révolutionné le genre du monde ouvert avec ses scènes cinématographiques et sa liberté de terminer des quêtes dans n’importe quel ordre. Parmi les autres fonctionnalités appréciées, citons la téléportation, les planeurs et les interactions environnementales dont les jeux en monde ouvert ultérieurs s’inspirent encore aujourd’hui. Des points bonus si le jeu a des herbes luxuriantes et des montagnes majestueuses – une comparaison presque garantie.

D’autres jeux comme Genshin Impact et le prochain Pokemon Legends: Arceus ont également reçu des comparaisons avec ce chef-d’œuvre du monde ouvert. Si ce n’est pas tout à fait votre type de jeu, l’un d’entre eux pourrait peut-être vous gratter la démangeaison du monde ouvert.

Breath of the Wild n’est pas le seul jeu acclamé par la critique en vente cette saison des vacances, cependant. Ce n’est qu’un des nombreux jeux en vente pour Nintendo Switch, PlayStation et Xbox. Suivez Jelly Deals sur Twitter pour encore plus d’offres exceptionnelles sur les jeux et le divertissement !