The Legend Of Zelda est la série de jeux vidéo la plus tragique au monde

L’histoire de chaque jeu de The Legend of Zelda est à peu près la même : le roi des monstres maléfiques essaie de s’emparer d’un artefact divin qui exauce les vœux, la Triforce, afin de dominer le monde, ainsi qu’un enfant fée brandissant une épée et une équipe de princesse magique jusqu’à l’arrêter. Il y a 27 jeux Zelda à ce stade, et la grande majorité sont des remixes de cette idée de base sous une forme ou une autre. Et pendant des années, c’est tout ce que les jeux Zelda ont semblé être : différentes versions de la même idée, le même jeu revisité avec des ajustements intéressants en cours de route.

Avec la sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword, cependant, Nintendo a beaucoup fait pour recontextualiser la série Zelda. Chronologiquement, le jeu est le “premier” titre de Zelda – il marque le début de la série, la toute première fois qu’un roi monstre a été vaincu par un gamin à l’épée et une princesse magique. Les fans occasionnels de Zelda n’y ont peut-être pas vraiment pensé, mais cela crée des implications assez énormes pour le monde dans lequel les jeux Zelda se déroulent. Cela signifie que chacune des aventures de la série Zelda n’est pas seulement une version différente du même monstre apocalyptique. -guerre des rois : ce sont toutes des guerres de rois-monstres apocalyptiques distinctes et horribles.