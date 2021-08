The Legend of Zelda: Skyward Sword était le jeu le plus vendu de juillet aux États-Unis – NPD

Par Sherif Saed

13 août 2021 14:27 GMT

Juillet a peut-être été calme pour les nouvelles versions, mais ce n’était pas très calme sur le front des dépenses de jeux vidéo.

Le NPD a publié son rapport pour le marché américain de la vente au détail et de certains canaux numériques, couvrant le secteur des jeux pour le mois de juillet. Les dépenses de consommation en matériel, logiciels et accessoires se sont élevées à 4,6 milliards de dollars au cours du mois de juillet, soit une augmentation de 10 % par rapport à l’année dernière.

Le matériel, en particulier, a connu la plus forte croissance, avec un bond de 98% des ventes en dollars par rapport à juillet de l’année dernière, jusqu’à 323 millions de dollars. NPD a déclaré que c’était le plus élevé depuis juillet 2008, et le troisième plus élevé de juillet dans l’ensemble.

PlayStation 5 était la console la plus vendue en termes de ventes en dollars en juillet, et Commutateur Nintendo était le plus élevé des ventes unitaires. Le Switch reste le best-seller de l’année en termes de ventes unitaires et en dollars.

Côté logiciel, La Légende de Zelda : l’Épée du Ciel est arrivé au premier rang des ventes en dollars, ce qui en fait le premier jeu publié par Nintendo à dominer le mois depuis le monde Super Mario 3D en février.

Call of Duty : Guerre froide des Black Ops a pris la deuxième place en juillet et son avance sur 2021 reste inébranlable. Black Ops Cold War a également dominé les charts individuels pour PlayStation et Xbox en juillet.

La troisième place est allée à Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Rien qu’en juillet, les ventes étaient plus de trois fois supérieures aux ventes à vie de Monster Hunter Stories.

Lisez ci-dessous les dix meilleurs jeux sur toutes les plateformes en juillet.

La Légende de Zelda : Skyward Sword. Call of Duty : Black Ops : Guerre froide. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Mario Kart 8. Minecraft. Mario Golf : Super Rush. MLB : The Show 21. Spider-Man : Miles Morales. Call of Duty: Modern Warfare. Super Smash Bros. Ultimate.

