The Legend of Zelda: Skyward Sword HD déjà 10 $ de réduction sur GameStop

19 juillet 2021 18:33 GMT

Mettre à jour: La vente s’est étendue. Voir ci-dessous pour plus de détaillants proposant une offre similaire!

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD a fait son apparition dans les vitrines la semaine dernière le vendredi 16 juillet. Il est donc peut-être trop tôt pour une vente, mais les détaillants de jeux ne semblent pas le penser. Si vous avez ressenti le FOMO à propos du discours de Skyward Sword, vous pouvez maintenant rejoindre le plaisir de haut vol pour 10 $ de réduction.

Pour le contexte, Skyward Sword coûte environ 60 $ au prix fort. Les versions à prix réduit coûtent environ 50 $. Envolez-vous avec des achats dans ces magasins sélectionnés :

Ce n’est peut-être pas une offre folle à 50%, mais cela vaut la peine d’être considéré pour un jeu qui vient de sortir le week-end dernier. Cela vaut également la peine de considérer la 10 $ de rabais sur une offre d’achat de 75 $ que GameStop propose si vous avez plus d’un article que vous voulez.

The Legend of Zelda: Skyward Sword se déroule au début de la chronologie de The Legend of Zelda et étoffe l’histoire de la série. La légende raconte que la déesse Hylia a scellé une force obscure sous la surface et s’est réincarnée en mortelle pour vivre avec le peuple de Skyloft parmi les nuages. Link, chevalier en formation, se rend à la cérémonie de l’escadre avec son amie d’enfance, la princesse Zelda. Cependant, pendant que tout cela se passe, une sombre légende se prépare sous le ciel.

Skyward Sword est connu de manière controversée comme l’un des jeux Zelda les plus faibles – une réputation aggravée par des commandes de mouvement maladroites. Il est toujours très apprécié des critiques mais n’atteint pas les mêmes standards que The Legend of Zelda : Breath of the Wild. La revue Skyward Sword HD de VG247 respecte les traces de Breath of the Wild dans le gameplay et honore la version HD comme une amélioration par rapport à l’original. Cependant, cela ne change pas que Skyward Sword manque de cohésion pour être un jeu à élimination directe.

