The Lego Life: Ce qui était autrefois un produit pour enfants dans les années 90 attire maintenant l’attention des jeunes, ainsi que des adultes

Les briques en plastique imbriquées ont été une source de fascination et de plaisir pour des millions de personnes au fil des ans. C’est un exercice amusant et un excellent passe-temps pour les enfants et les personnes âgées. Et quel meilleur moment que celui-ci lorsque vous êtes enfermé à l’intérieur de votre maison pour en profiter comme passe-temps à l’intérieur? L’idée de collectionner, de construire et de rester engagé avec l’ensemble de construction Lego est intéressante. Les briques durent des années et peuvent être transmises de génération en génération.

Une marque de jouets danoise, Lego est devenue très populaire au milieu du 20e siècle et aujourd’hui, elle a quelque chose pour tout le monde. Ce qui était autrefois un produit pour enfants dans les années 90 a au fil des ans attiré beaucoup d’attention de la part des jeunes et des adultes. Prenez, par exemple, les ensembles Star Wars, qui conviennent à la génération plus âgée et tout aussi populaires parmi les jeunes adultes. En dehors de cela, on peut regarder des ensembles d’un large éventail de thèmes préférés tels que Harry Potter, le Seigneur des anneaux, les super-héros Marvel et plus encore. Récemment, le magazine Time a même nommé Lego Group parmi les 100 entreprises les plus influentes au monde dans sa liste inaugurale d’entreprises qui façonnent l’avenir de la société.

Lego en tant que tendance s’est diversifiée et a également inspiré divers produits en termes de design et de réflexion. Des chaussures, des peintures, des boîtes à bijoux, des parcs à thème et des kits sur le thème de Harry Potter, la tendance est assez évidente. Le Legoland Windsor Resort – conçu et également connu sous le nom de Legoland Windsor, un parc à thème et un complexe à Windsor, en Angleterre – qui a pour thème la marque Lego, a une nouvelle attraction qui ouvre ce mois-ci: Lego Mythica. Il présentera le premier vol de théâtre volant du Royaume-Uni – Flight of The Sky Lion, une expérience 4D, qui mesurera plus de 25 mètres de haut. Il comportera également des modèles Lego dynamiques tels que la chimère, le troll et l’hydre inspirés de la mythologie grecque.

Non seulement cela, prenant le spectre d’inclusivité d’un cran est la prochaine collection de briques de Lego conçue pour aider les enfants à apprendre le braille. Les jouets sont conçus de manière à aider les enfants malvoyants à apprendre les caractères de l’alphabet représentés par des points en relief.

Le mois dernier, la marque de chaussures Adidas a également lancé une chaussure intelligente au design Lego. La chaussure de course haute performance comporte trois bandes de briques pour célébrer les constructeurs, les rêveurs et les preneurs de risques. Le produit est fabriqué avec Primeblue, un matériau recyclé haute performance fabriqué en partie avec Parley Ocean Plastic, un matériau créé à partir de déchets plastiques recyclés qui ont été interceptés sur les plages et les communautés côtières avant d’atteindre l’océan.

La navette spatiale de la NASA a également créé un kit sur le thème de l’espace honorant les réalisations de la navette spatiale Discovery de la NASA. Il s’agit d’une maquette de 2354 pièces, qui dispose de deux supports pour contenir les modèles, d’une soute et d’un bras robotique tenant le télescope spatial Hubble.

Si l’huile sur toile du peintre postimpressionniste néerlandais Vincent van Gogh vous fascine, jetez un œil à l’ensemble Lego 3D du chef-d’œuvre de 1889 créé par le designer hongkongais Truman Cheng. Il a été approuvé par le vote du public et le fabricant de jouets a décidé de produire l’ensemble. Il sera livré avec un pinceau, un chevalet, une palette de peinture et une version miniature imprimée de La Nuit étoilée comprenant 1552 briques.

Pour tous les fans de Harry Potter, il existe un ensemble sur le thème de Potter décrivant également 10 scènes de film. Cette année célèbre les 20 ans des films Potter et Lego a donc créé 11 chefs-d’œuvre allant des grands objets de collection tels que le château de Poudlard aux plus petits comme les magasins de Diagon Alley.

Bien que sa popularité ne cesse de croître, parmi beaucoup de ses adeptes se trouve un homme au Vietnam qui a été qualifié de «plus grand fan de Lego» après avoir collecté plus de deux millions de briques au cours des 10 dernières années. Dans une vidéo, partagée par South China Morning Post, le designer industriel Hoang Dang a séparé les briques en fonction des couleurs et de la fonctionnalité et a construit un bateau de pêche bleu vif, jaune et rouge avec un drapeau vietnamien dessus.

Une fonctionnalité intéressante sur le site Web de Lego est Lego Ideas, un portail qui permet aux utilisateurs de soumettre des idées et des conceptions de produits à transformer en ensembles potentiels disponibles dans le commerce. Donc, si vous aimez faire preuve d’imagination avec les briques ou que vous voulez devenir un maître d’œuvre, cet endroit peut vous aider à créer des idées, à participer à des concours, à soutenir et à voter pour des modèles.

