The Lincoln Lawyer TV Show: 7 choses rapides que nous savons sur la prochaine série Netflix

Manuel Garcia-Rulfo reprendra le rôle principal de Matthew McConaughey dans Mickey Haller

Les fans de l’adaptation cinématographique de 2011 de The Lincoln Lawyer de Michael Connelly, ou les fans de Matthew McConaughey en général, seront peut-être déçus d’apprendre que McConaughey ne reprendra pas son rôle de Mickey Haller dans la prochaine série. Ne vous inquiétez pas trop, cependant, car Haller est entre de bonnes mains. La star des Magnificent Seven, Manuel Garcia-Rulfo, prendra la tête de la production Netflix. Garcia-Rulfo a joué face à de jolis noms de la liste A comme Ryan Reynolds et Jason Momoa, et il est une star éprouvée, mais discrète.