“The Look Of Love”: Comment Diana Krall a attiré notre attention

« Chaque jour, vous entriez et regardiez des photos de Frank Sinatra, Nat King Cole, et Jean Coltrane sur le mur, et s’est immédiatement réduit à la taille d’un pois », a ri un Diana Krall en 2001. La chanteuse canadienne parlait de ses visites sur le terrain sacré qu’étaient les légendaires studios Capitol d’Hollywood en mars et juin de cette année-là, ce qui lui a donné son sixième album, The Look Of Love. Certes, pour certains, le sens de l’histoire du studio pourrait être intimidant, mais selon l’ingénieur du son chevronné Al Schmitt, qui a travaillé sur The Look Of Love, Krall a été inspiré plutôt qu’intimidé par les photographies sur les murs de Capitol. “Elle m’a dit qu’ils lui avaient fait monter son jeu d’un cran”, se souvient Schmitt.

Sorti par Verve le 18 septembre 2001, The Look Of Love – une somptueuse collection de ballades langoureuses et chargées de cordes et de sensuelles bossa novas – a trouvé Krall, alors âgé de 36 ans, retrouvant le producteur vétéran lauréat d’un Grammy, le regretté Tommy LiPuma, qui avait a travaillé avec la chanteuse depuis 1995 et a dirigé ses trois précédents LP. “Nous avons six ans de confiance et sommes au point où nous pouvons tout nous dire”, a rappelé Krall en 2001, décrivant sa relation symbiotique avec LiPuma, dont les nombreux crédits comprenaient Georges Benson, Al Jarreau, Randy Crawford, Barbra Streisand et Paul Mccartney. «Je peux tout lui dire et il peut tout me dire. Nous nous respectons. C’est probablement la meilleure relation de travail que j’aie jamais eue.

L’acolyte de confiance du producteur, Al Schmitt, a rejoint LiPuma et Krall, réputé pour son attention aux détails sonores. « C’est une équipe formidable », s’est enthousiasmé Krall, « et ils vous voient déshabillé – pas au sens littéral du terme, mais ils vous voient vraiment vulnérable et exposé, frustré et joyeux. Faire de la musique avec eux est un processus très intime.

Expliquant comment The Look Of Love a pris forme, Krall a déclaré: «J’avais un concept, puis je me suis assis avec Tommy et nous avons dressé une liste d’environ 25 morceaux. Ensuite, nous sommes allés les enregistrer avec juste du piano et de la voix et avons déterminé lesquels devraient être essayés et lesquels devraient être conservés pour plus tard. Ensuite, c’était un processus d’enregistrement de 17 morceaux, puis de les réduire à 10 pour l’album.

« Nous avons enregistré toutes les pistes rythmiques au Studio A des Capitol Studios à Hollywood », se souvient Al Schmitt. « C’est l’une de mes pièces préférées et c’est devenu comme notre salon, c’était tellement confortable d’y être. Diana l’a adoré et elle a pu utiliser le microphone de Frank Sinatra, celui qu’il a utilisé sur la plupart de ses chansons qui ont été enregistrées au Capitol, donc il y avait une merveilleuse sensation des esprits qui s’attardaient dans la pièce, et cela a fait que tout le monde a juste apporté leur jeu un peu.

En termes de matériel, l’album comprenait principalement standards du Great American Songbook, bien que la pièce maîtresse du disque et la chanson titre, était la plus jeune chanson, ayant été écrite par Burt Bacharach et Hal David au milieu des années 60. Krall le transforme en une boss nova sensuelle, dont l’ambiance est renforcée par la présence d’un grand orchestre à cordes arrangé et dirigé par le redoutable arrangeur allemand, feu Claus Ogerman, dont les nombreux crédits allaient de Bill Evans à Stan Getz à George Benson et Frank Sinatra.

« Claus était mon arrangeur préféré de tous les temps », a déclaré Al Schmitt. « C’est l’arrangeur des arrangeurs et l’un des meilleurs de tous les temps. Chaque fois que vous parliez à un autre arrangeur, ils disaient que Claus était le gars. Les sessions de cordes – sous la direction de l’arrangeur – ont eu lieu dans les studios d’Abbey Road à Londres. “Nous les avons faites avec le London Symphony Orchestra”, a déclaré Krall. « C’est un orchestre tellement brillant. C’était incroyable parce qu’ils étaient tellement dedans. C’était juste une joie.

Le producteur Tommy LiPuma et l’ingénieur Al Schmitt travaillaient en équipe depuis la fin des années 70, mais se connaissaient avant cela. Schmitt a rappelé: «Tommy et moi nous sommes rencontrés en 1962 lorsque j’étais son producteur personnel chez RCA et qu’il était un plugger de chansons. Il avait confiance à 100 % en moi dans la salle de contrôle pour obtenir les bons sons. Il était rarement dans la cabine de contrôle et restait en studio avec les musiciens car s’il entendait quelque chose qu’il n’aimait pas ou qu’il voulait changer, il pouvait immédiatement y répondre.

Selon Schmitt, la principale force de LiPuma était de mettre à l’aise tous ceux avec qui il travaillait, y compris Diana Krall. “Il a mis tout le monde à l’aise”, a-t-il déclaré. «Je n’ai jamais vu Tommy se mettre en colère en studio. Il pouvait toujours résoudre une situation sans aucun problème si les choses étaient agitées ou s’il se passait des choses mal. Il a rendu les choses faciles. Ses séances se sont bien déroulées, il n’y a donc jamais eu de pression pour faire avancer les choses à un certain moment.

L’ingénieur du son chevronné a collaboré pour la première fois avec Diana Krall en 1995 et a vu, à chaque projet sur lequel ils travaillaient, comment elle s’épanouissait en tant que musicienne. “Elle s’est juste améliorée avec chaque album”, a-t-il déclaré. « C’était merveilleux à regarder. Chaque fois qu’elle était en studio, elle apprenait quelque chose… En ce moment, elle est au sommet de sa forme. Sa [2017] album, Turn Up The Quiet, le dernier album sur lequel Tommy et moi avons travaillé ensemble, qui a également été enregistré au Capitol, est juste un disque époustouflant.

Rappelant les sessions de mixage au Capitol, Diana Krall a déclaré : « La cabine de contrôle était comme à l’époque de Sinatra. Il y avait du monde : [jazz pianist] Horace Silver, Michael Feinstein; les Bergman [noted husband-and-wife songwriting team, Alan and Marilyn] s’est également présenté.

The Look Of Love s’est avéré un triomphe artistique et commercial total. Il est devenu platine aux États-Unis, au Canada, en Australie, en France et en Nouvelle-Zélande, et a immédiatement transformé Krall en une superstar du jazz avec des concerts à guichets fermés partout dans le monde. Al Schmitt a récolté un Grammy Award pour son travail sur l’album. «Ça faisait du bien», a déclaré l’ingénieur. “Quand vous gagnez quelque chose qui est pour un travail d’amour et qui est cher à votre cœur, c’est toujours agréable.”

The Look Of Love reste une pierre de touche musicale dans la carrière de Diana Krall et représente sans doute l’apogée de sa collaboration créative avec Tommy LiPuma, décédé le 18 mars 2017, à l’âge de 80 ans. “Il est comme un autre artiste”, a déclaré Diana Krall, résumant les attributs uniques du producteur en 2001. « Il est tellement dans la musique, et c’est sa première priorité, au point où c’est comme, ‘Faites la musique d’abord et nous la commercialiserons après.’ Il est très intense et a un sens très émotif des choses. J’ai tellement de chance de l’avoir rencontré. Quelqu’un d’autre ne m’aurait peut-être pas autorisé à faire un disque comme celui-ci.

Cet article a été publié pour la première fois en 2017. Nous le republions aujourd’hui pour célébrer l’anniversaire de sa sortie. Le Look Of Love peut être acheté ici.