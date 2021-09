The Lost Boys: 10 faits en coulisses sur le film de vampire des années 80

Kiefer Sutherland s’est cassé le poignet en essayant d’impressionner une fille sur le plateau

Kiefer Sutherland et les acteurs qui ont joué les autres vampires à moto dans The Lost Boys ont fait leur propre travail de cascade pendant la production. Et, bien que cela rende toutes les scènes de moto classiques encore plus badass, il y avait quelques inconvénients, comme le moment où Sutherland s’est cassé le poignet en essayant d’impressionner une fille marchant le long de la promenade de Santa Cruz.

Au cours de la FanExpo de Dallas 2019, Kiefer Sutherland a partagé l’histoire et a expliqué qu’il avait effectué un wheelie pour tenter de se montrer, mais ce faisant, il n’a pas remarqué une voie ferrée. En heurtant l’obstacle, l’acteur a été éjecté du vélo et s’est cassé le poignet droit à trois endroits. Après cela, un casting spécial a dû être créé pour Sutherland, qui a également dû commencer à faire du vélo avec le frein et l’embrayage du côté gauche à cause du poignet blessé.