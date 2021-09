The Lost Boys de Kiefer Sutherland obtient un remake avec une star de Knives Out et plus

Pour ceux qui ne connaissent pas l’original Lost Boys, le film a suivi deux frères qui ont déménagé à Santa Carla, en Californie, avec leur mère récemment divorcée pour vivre avec son père. Les frères, Michael et Sam, croisent bientôt la route d’une bande de motards vampires qui, comme les Lost Boys de Peter Pan, ne grandissent jamais. Les co-vedettes de Kiefer Sutherland et Alex Winter comprenaient Jason Patric, Corey Haim, Corey Feldman, Dianne Wiest, Brooke McCarter et Billy Wirth, entre autres. Joel Schumacher de Batman Forever a réalisé le film à partir d’un scénario écrit par Jeffrey Boam, avec Janice Fischer et James Jeremias ayant inventé l’histoire.