The Lost City Of D: date de sortie, distribution et autres choses que nous savons sur le film de Sandra Bullock et Channing Tatum

Nous allons voir beaucoup de Channing Tatum dans la cité perdue de D

Certes, comme nous l’avons vu dans les films de Magic Mike, Channing Tatum n’hésite pas à retirer ses vêtements. Avant de devenir acteur, Tatum a travaillé comme danseur exotique (comme le racontent vaguement les films de Magic Mike), et la célébrité a pris l’habitude de se déshabiller. Maintenant, nous savons que The Lost City of D ne fera pas exception.

Comme l’acteur légèrement vêtu l’a révélé sur Instagram (à plus d’un titre), Channing Tatum a tourné une scène dans le film à venir qui l’obligeait à être « nu du cul » dans la bande-annonce de maquillage tenant une serviette sur sa « poubelle » ( complet avec un emoji au visage de singe) en vue d’une séquence obscène à laquelle il devra “préparer” sa mère. Ce que cela implique dans cette scène (très) nue sera finalement déterminé lorsque le film sortira dans les salles. Mais, disons simplement que Tatum va mettre le D dans The Lost City of D. (Désolé.)