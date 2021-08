The Lox et Dipset s’affrontent dans la bataille enflammée de NY Verzuz .

Dans ce qui s’annonce comme l’une des batailles de Verzuz les plus importantes et les plus acclamées de la compétition, Harlem’s Dipset et Le Lox of Yonkers a repris le Madison Square Garden pour le plus grand concours de chansons en personne à ce jour.

À l’intérieur de l’arène, dans le plus petit théâtre Hulu, les titans du rap new-yorkais se sont réunis pour concourir mardi, et la bataille est toujours à la mode sur les réseaux sociaux le lendemain matin.

Le Verzuz de mardi soir était-il une bataille de chansons entre The Lox (à gauche) et Dipset (à droite) ou un rappel non-stop pourquoi Jadakiss est l’homme au micro? Dépend de qui vous demandez. (Photo / s: .)

Créateur de contenu Rob Hodge a écrit “Jadakiss a fumé Fab et Dipset tout seul… Vous comprendrez maintenant pourquoi Kiss est dans le Top 5 mort ou vivant.”

Le rimeur de Lox Jadakiss est aujourd’hui le seul concurrent de Verzuz à avoir concouru en tant qu’artiste solo et membre d’un groupe.

« Jadakiss a traversé deux #verzuz différents et a couru chacun, en solo et avec un équipage. il est temps de réécrire les livres sur la façon dont il est spécial dans ce truc de rap/performance/divertissement », a écrit un fan.

Lors de sa première apparition à Verzuz contre Fabuleux En juin dernier, Jadakiss s’est montré très fougueux, semblant éméché sur scène, où les deux rappeurs ont été parmi les premiers à être ensemble dans un studio lors de la série de combats lancée au milieu de la pandémie mortelle de coronavirus.

Mais, à part ses compatriotes de Lox hier soir, le rappeur de 46 ans avait l’air lucide, en bonne santé et prêt pour la guerre. Ils ont fait du mal à Dipset, et c’en était un pour le livre des records, selon de nombreux fans.

Styles P a clairement donné à Jada le dernier coup de curcuma au gingembre qu’il avait sur lui avant le spectacle. – Karlie Hustle (@THEkarliehustle) 4 août 2021

Lox apportant l’énergie et la chimie qui vous rappellent que pendant les 20 premières années de son existence, le groupe de rap était la forme idéale du hip-hop. – Otto Von Biz Markie (@Passionweiss) 4 août 2021

Cette fin est une émission de rap tellement NY. Au cas où vous vous demanderiez comment c’était, c’est ça. – exo (@fullmetallotus) 4 août 2021

Ce que vous venez de voir, c’est la différence entre…. Rappers that Hustled vs Hustlers that Rapper – JoeScudda (@joescudda) 4 août 2021

Un fan a écrit: «Dipset est venu préparé pour une pandémie de mi-2020 #VERZUZ et Lox est venu se produire au Garden.»

Un autre a émis l’opinion: “JUST IN: Un mandat a été émis pour The Lox pour un interrogatoire concernant l’assassinat de Dipset au Madison Square Garden.”

Dipset leader Cam’ron a même été brièvement hué sur scène pendant la représentation.

« Yo MSG boo’in Cam’s Freestyle ? C’est CRAZY”, commentateur culturel et rappeur Rob Markman a écrit sur Twitter. Il a également ajouté que l’événement était le “plus grand VERZUZ JAMAIS”.

Un écrivain a partagé que «Les Dips fonctionnaient à l’énergie individuelle. Les Lox s’échappaient de l’énergie du groupe. Sheek a son éclat, modes a obtenu son éclat, et Jada mène la charge.

L’éruption était inattendue.

La page Twitter officielle de Verzuz a résumé l’événement en deux mots : « EPIC night ». Le tweet comportait deux emojis, l’un de la Statue de la Liberté et l’autre d’une flamme.

Verzuz a remporté un prix NAACP cette année pour une série de variétés exceptionnelle ou spéciale. La plate-forme a commencé en tant que flux Instagram Live à domicile d’artistes discutant de leur musique pour réconforter les fans pendant la pandémie.

Dans une interview avec ABC News, Swizz Beatz, l’un des co-fondateurs de la série Battle à côté de Timbaland, a commenté « l’effet Verzuz » qui a jusqu’à présent entraîné un renouvellement du nombre de diffusions en continu et des opportunités de tournées pour les artistes concurrents. Il a dit quand les batailles ont été fondées : « Le peuple a gagné, la culture a gagné, la musique a gagné.

