The Luxury Closet: le secteur du luxe post-Covid voit des investissements dans des articles comme les sacs à main, les bijoux, l’art et les montres

L’année 2021 suivra l’un des changements importants, car le désir sera d’investir dans des achats significatifs et ayant une valeur durable.

L’année dernière a été très difficile pour presque tous les secteurs, les obligeant à évoluer constamment pour rester pertinents. Avec des modes de vie et des comportements d’achat perturbés, de nombreuses marques de luxe ont hésité puis ont pivoté pour répondre aux besoins urgents de santé publique. Les usines qui produisaient des foulards et des parfums ont commencé à fabriquer des masques faciaux et des désinfectants pour les mains et ont même fait des dons en argent aux hôpitaux et à d’autres organisations dans le besoin.

Un rapport de McKinsey & Company 2020 intitulé « Une perspective pour l’industrie du luxe pendant et après le coronavirus » examine l’inventaire 2020 et repense les collections 2021. Il suggère de développer un plan pour faire face à des niveaux sans précédent de stocks invendus pour 2020 – sans recourir à des remises importantes qui mettent en péril la valeur de la marque – et de rester informé des projets des grossistes et des e-commerçants pour dégager des stocks supplémentaires. Une façon d’utiliser l’inventaire supplémentaire pourrait être de récompenser les clients fidèles, tout en leur donnant envie de magasiner dans toutes les catégories.

Mais alors même que le commerce de détail de luxe envisage un plan stratégique à long terme sur le marché mondial, il existe des signes évidents de croissance de l’exposition et de l’intérêt des personnes désireuses d’investir dans des articles de vente au détail tels que des sacs, des bijoux, de l’art, des montres, du vin et des voitures classiques. Selon le récent rapport sur la richesse de Knight Frank 2021, les sacs à main Hermés ont dépassé le Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII), les prix ayant augmenté de 17% au cours des 12 derniers mois. Les vins fins arrivent en deuxième position, avec une forte croissance en 2020, en hausse de 13% par rapport à un an plus tôt. Du point de vue des indiens très fortunés (UHNWI), les bijoux sont l’investissement passionné le plus préféré, suivis par l’art, les montres, le vin et les voitures classiques.

Conformément aux tendances mondiales, les UHNWI indiens ont également cité une préférence plus élevée pour le vin par rapport au whisky rare en 2020. «Dans le contexte mondial, le changement de préférence des consommateurs est le résultat du changement climatique, une plus grande influence sur le commerce du vin. Contrairement à la crise financière mondiale, le marché du vin a tenu ses nerfs tout au long de la pandémie, les commerçants n’ont pas baissé les prix et le marché est resté stable. Alors que les UHNWI indiens ont également révélé une préférence pour le bon vin par rapport au whisky rare, il s’agit en fait de bijoux, qui sont l’objet de désir le plus prisé, dépassant à la fois ces investissements passionnés et d’autres », déclare Shishir Baijal, président et directeur général, Chevalier Frank India.

La marque Forevermark du groupe De Beers continue de voir une trajectoire ascendante de la demande. Sachin Jain, directeur général de De Beers India, déclare: «Les diamants sont une réserve significative de richesse, et nous avons constaté un changement dans le pouvoir d’achat des femmes ces dernières années. Aujourd’hui, les femmes n’ont pas besoin d’une raison pour faire leurs achats. Ils célèbrent les petites joies de la vie, aspirent à posséder un bijou exquis et inestimable qui se connecte à un niveau personnel et émotionnel plus profond et a été auto-acheté… une tendance observée pendant la pandémie.

L’année 2021 suivra l’un des changements importants, car le désir sera d’investir dans des achats qui ont du sens et une valeur durable. «Les marques comme la nôtre auront la priorité alors que les consommateurs s’orientent vers l’espace numérique, à la recherche de transparence ainsi que des dernières tendances du segment. Les diamants ne sont pas du luxe pur, mais ils ont une valeur émotionnelle et tangible profonde, offrant une réserve de valeur pour le consommateur », déclare Jain.

Les investissements passionnés comme les sacs à main de luxe étaient la classe d’actifs la plus performante. «La catégorie sans cesse croissante de sacs à main de luxe surpasse l’art, les voitures classiques et même le bon vin pour occuper la première place de l’indice», déclare Andrew Shirley, rédacteur en chef de The Wealth Report et du Knight Frank Luxury Investment Index.

Da Milano, une marque exclusive proposant des sacs et des accessoires en cuir de luxe, a vu les événements revenir à la normale l’année dernière, ce qui montre à quelle vitesse les gens étaient prêts à dépenser pour des marques de luxe. Sahil Malik, directeur général de la marque, estime que le secteur du luxe n’a pas été touché par la pandémie. «La valeur de la marque et la confiance ont un rôle essentiel à jouer. Nos ventes ont repris même à de légers signes de la fin du verrouillage. Ce n’était pas un fait habituel, sachant que le marché changerait après la pandémie. Les personnes passionnées et innovantes recherchaient de l’espace et, le marché étant au plus bas, ceux qui avaient un revenu plus sûr et plus élevé étaient en mesure d’investir. Je pense que ce n’est que le début du shopping de luxe en Inde », ajoute Malik.