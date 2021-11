The Machine est un nouveau titre Game Boy dystopique

Image: Jeux Incube8

La Game Boy reçoit pas mal de nouvelles versions, bien que certaines soient des rééditions / reskins de jeux rétro. Certains sont de tout nouveaux projets, cependant, et un autre en cours est La machine. Publié par Incube8 Games, il semble être le résultat d’un partenariat de développement entre Spacebot Interactive et le développeur solo Ben Jelter.

Ben Jelter en particulier semble se concentrer sur la production d’expériences uniques, et dans le communiqué de presse, il est souligné que travailler sur des projets Game Boy – avec toutes les restrictions associées – force une créativité et une innovation accrues.

Ben Jelter est un artiste indépendant et développeur de jeux basé à Burlington, VT. Ses inspirations incluent le surréalisme, la science-fiction, l’histoire et la théorie des jeux.

Les détails sur le jeu sont encore relativement minces en dehors des descriptions et des écrans initiaux, avec plus d’informations promises à l’avenir. Le concept semble intéressant, cependant, avec plusieurs fins promises.

Images : Jeux Incube8

Dans La machine, vous aurez l’opportunité de suivre de nombreux chemins scénaristiques différents dans un monde dystopique original, en explorant le fonctionnement interne d’une gigantesque machine et les gens qui l’habitent en proie à une élection qui pourrait façonner considérablement l’avenir. Dans cette société hiérarchisée, votre place dans le monde est déterminée dès le plus jeune âge par un test d’aptitude, qui vous permettra de vivre chaque jeu en tant qu’ouvrier d’usine, policier ou plus. Apprenez à connaître ceux qui vous entourent et prenez des décisions qui pourraient avoir un impact considérable sur l’avenir de votre maison et de ses habitants.