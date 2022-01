The MacRumors Show: Mark Gurman parle de tout ce qu’Apple devrait annoncer en 2022

Le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, nous a rejoint cette semaine sur le podcast The MacRumors Show pour discuter de tout ce que nous attendons d’Apple en 2022, donnant un aperçu de plus d’une douzaine de produits à venir d’Apple. Gurman a également partagé ses attentes pour Apple en 2022 dans la dernière édition de sa newsletter « Power On ».

Le deuxième épisode de The MacRumors Show fait une tournée éclair à travers tout le matériel qu’Apple devrait annoncer cette année, y compris cinq nouveaux Mac, trois nouvelles montres Apple, le premier casque de réalité mixte d’Apple, et plus encore. Nous avons été ravis d’être rejoints par Mark Gurman, l’éminent journaliste Bloomberg derrière de nombreux scoops couverts ici sur MacRumors, qui est connu pour sa connaissance approfondie des plans d’Apple.

Mark a fourni des informations sur le MacBook Air et la puce M2, la logique derrière le MacBook Pro d’entrée de gamme actualisé et l’avenir de la barre tactile, la conception et la modularité du nouveau Mac Pro avec le silicium Apple, la recharge sans fil à venir sur l’iPad Pro , l’Apple Watch robuste et la feuille de route pour de nouvelles fonctionnalités de santé, la conception rumeur Apple Watch Series 7 qui n’a jamais vu le jour, l’iPhone SE de nouvelle génération, l’iPhone 14 et ‌iPhone 14‌ Pro, l’iPhone pliable de longue date, les AirPods Pro 2, AirPods Max actualisés et le lancement du casque de réalité mixte d’Apple.

Dans un court épisode bonus qui devrait sortir bientôt, nous avons également parlé à Mark de son travail quotidien en tant que l’un des principaux reporters d’Apple, entendant ses réflexions sur la communauté des rumeurs, le processus de développement d’une histoire, son appareil actuel. configuration, et exactement ce qu’il trouve si intéressant d’écrire sur Apple.

Écoutez The MacRumors Show via Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Pocket Casts, Castro, Google Podcasts, ou abonnez-vous en copiant notre flux RSS directement dans votre lecteur de podcast. Vous pouvez également regarder une version vidéo du podcast sur notre chaîne YouTube.

