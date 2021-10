The Magic Tour Part 1 Episode 33 Dans le plus grand

la reine Le dernier épisode de « The Greatest » célèbre leur désormais légendaire tournée des stades en Europe en 1986 : « The Magic Tour ». Vous pouvez regarder le nouvel épisode dans son intégralité ci-dessous.

Rajeuni par leur histoire faisant la performance de Live Aid un an plus tôt, et le succès de leur Une sorte de magie album, juin 1986 a vu Queen revenir en tournée pour ce qui serait la plus grande série de concerts de la carrière de Queen, et bien que le groupe ait déjà joué dans de vastes salles auparavant, il y avait le sentiment que cette tournée le porterait à un autre niveau…

« Nous allons jouer sur la plus grande scène jamais construite à Wembley avec le plus grand spectacle de lumière jamais vu », a déclaré Roger Taylor aux journalistes avant la tournée.

Sur ‘The Magic Tour’, le groupe entreprendrait 26 représentations dans vingt endroits différents au Royaume-Uni et dans neuf pays européens sur une période de huit semaines, y compris leur premier et unique spectacle à Budapest, en Hongrie.

Telle était la vaste échelle et la portée de l’entreprise, la structure scénique en forme de pont nécessitait les services d’une entreprise normalement impliquée dans la construction d’autoroutes et de ponts. Les camions transportant l’équipement couvriraient plus de 165 000 milles, l’équivalent de près de sept fois le tour du monde.

S’exprimant ici dans la phase de préparation de ‘The Magic Tour’, le groupe parle de l’engagement qu’ils prenaient, seul Freddie exprimant des inquiétudes quant au poids qu’une tournée aussi massive entraînerait, mais exprimant néanmoins son enthousiasme pour la performance. pour un large public.

Roger Taylor : « Ce que nous attendons tous le plus en ce moment, c’est cette tournée européenne. »

John Deacon : « Et c’est tout un engagement de notre part, parce que Freddie est parfois un peu réticent à prendre la route ces jours-ci.

Freddie Mercury : « Cela fait longtemps que nous n’avons pas fait de tournée. C’est très, très épuisant pour moi de faire ce que j’ai à faire. Les scènes s’agrandissent et tout, et vous savez, j’aime juste sentir que je suis parfaitement en forme pour faire ces spectacles, et pas seulement dire « oui, je vais le faire ».

John Deacon : « Nous commençons vraiment maintenant, des idées pour la mise en scène, l’éclairage et ce genre de chose. »

[Interviewer] « Cette tournée particulière que vous faites, vous prenez une scène de cent soixante pieds, qui est la plus grande jamais construite pour un groupe de rock? »

Roger Taylor : « Oui, c’est une scène absolument gigantesque. Il a vraiment été conçu pour s’adapter aux endroits où nous jouons. Pour tirer le meilleur parti de ces endroits.

Brian May : « Nous allons généralement dans un endroit comme un studio de cinéma qui a ce grand, ouvert… comme un hangar d’avions, je suppose… et juste tout installer et tout mettre à l’épreuve. »

Brian May : « Parce qu’il ne nous suffit pas d’être répétés, nous nous assurons que chaque lampe, chaque fil est configuré pour que tout soit passé en revue, afin que tous les bugs puissent être corrigés avant de partir en tournée. . C’est comme une répétition générale.

John Deacon : « Nous jouons depuis tant d’années maintenant, nous nous sentons également très détendus en jouant dans des concerts assez importants. »

Roger Taylor : « Curieusement, quand vous êtes habitué à un large public, 100 000 est presque moins terrifiant à certains égards, que 5000. « C’est une chose étrange avec notre groupe, plus le public est grand, mieux cela semble fonctionner. Le contact avec le public semble être meilleur avec un public plus large.

Brian May : « Une fois que vous êtes en tournée, j’aime m’y mettre et le faire. Je n’aime pas traîner en tournée. J’aime entrer autant que possible parce que vous pouvez construire ce bon rythme, et vous vous retrouvez dans l’ambiance et la sensation de jouer, vous jouez mieux chaque soir, je pense. Si vous nous voyez à la fin de la tournée, nous sommes très différents de ce que nous sommes au début de la tournée, car nous sommes dans ce rythme. Je suppose que c’est presque comme être un athlète, vous travaillez juste sur vous-même et vous n’avez rien d’autre à penser, à part faire votre part pendant ces deux heures du mieux que vous le pouvez.

Freddie Mercury : « Il y a quelques années, il y avait une tendance, avec le mouvement punk et tout, où ils disaient : ‘Oh, nous voulons jouer devant un petit public parce que nous sommes intimes, et tout ça.’ Un tas d’ordures. Je veux dire que tous ceux qui veulent être une star veulent jouer devant le plus grand public. »

Comme on le verra dans la partie 2 de « The Magic Tour », au cours des dernières semaines de la tournée, Queen interprétera trois de ses concerts les plus importants et les plus emblématiques – démontrant pourquoi ils sont considérés comme le plus grand groupe live.

Regardez chaque épisode de « The Greatest » sur la chaîne YouTube officielle de Queen.