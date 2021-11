The Man Company lance la campagne #GentlemanTumHiTohHo

La campagne célèbre le pouvoir de l’amour-propre

The Man Company, la marque locale de produits de soins pour hommes, a lancé la campagne #GentlemanTumHiTohHo pour la Journée internationale des hommes. La campagne, une extension de sa campagne « Gentleman kise kehte hai », célèbre le pouvoir de l’amour-propre et le « Gentleman In you ». Il a été publié en neuf langues différentes, dont l’anglais, l’hindi, le tamoul, le télougou, le pendjabi, le bengali, le marathi, le kannada et le gujarati sur YouTube.

« La création de la pensée entourant« Gentleman kise kehte hai » a accéléré le discours sur les attentes de la société, le doute de soi et les appréhensions que la société nourrit chez les hommes. En tant que société, nous nous sommes habitués à de multiples stéréotypes, les gens supposent que les hommes ne se soucient pas de leur apparence simplement parce qu’ils sont des hommes et ont donc autre chose à faire. En cette Journée internationale des hommes, en tant que principale marque indienne de soins pour hommes, nous sommes équipés et responsables de l’autonomisation des hommes d’aujourd’hui afin qu’ils puissent se sentir la meilleure version d’eux-mêmes à tout moment de leur vie », a déclaré Hitesh Dhingra, fondateur de The Man Company.

#GentlemanTumHiTohHo tourne autour des hommes qui s’apprécient sans se livrer aux perspectives pessimistes des normes sociétales conventionnelles tout en soutenant leur croissance physique, psychologique et spirituelle. La campagne multilingue contient également des sous-titres pour toucher un public plus large et relayer le message que les messieurs viennent de tous les horizons, indépendamment des barrières linguistiques ou d’âge, a déclaré la marque dans un communiqué.

L’agence vidéo et maison de production What Works a réalisé la dernière campagne. Selon Imran Shamsi, fondateur de What Works, les hommes sont souvent célébrés pour leur bravoure, leur intelligence et leur force, mais personne n’écrit de chansons ou de poésie sur leur apparence. « Nous voyons ces messieurs tous les jours mais négligeons souvent leur beauté intérieure et extérieure. En gardant cela au cœur de l’idée, nous avons voulu rendre une ode à la douceur des hommes. Et, comme l’accent était mis sur l’acceptation de soi et l’amour de soi, les hommes ordinaires sont devenus les héros de notre film », a déclaré Shamsi.

Lire aussi : HDFC Life lance la campagne #RetireOnYourTerm

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.