The Mandalorian Saison 3: 6 choses rapides que nous savons sur la série Star Wars

Maintenant que nous avons parcouru tout ce que nous savons sur The Mandalorian Season 3 et des sujets plus tangentiellement liés, nous nous retrouvons, sans surprise, avec tant de questions brûlantes, telles que qui dirigera la prochaine série d’épisodes, quels nouveaux camées pouvons-nous nous attendre, et, encore une fois, quand diable vont-ils ramener Baby Yoda. Recherchez vos sentiments et sachez qu’il est vrai que tout ce que nous pouvons faire est d’attendre que ces mystères soient résolus. C’est le chemin.