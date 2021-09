The Mandalorian Season 3: date de sortie, histoire et tout ce que nous savons

John Callaham / Autorité Android

Le Mandalorien a maintenant près de deux ans et depuis, il est devenu un énorme succès pour Disney Plus. Il a même été nominé deux fois pour l’Emmy Award de la meilleure série dramatique. Nous avons suivi les aventures du personnage principal, un chasseur de primes avec une armure distinctive qui devient soudainement le protecteur de Grogu, une créature activée par la Force mieux connue des fans sous le nom de “Baby Yoda”. Avec deux saisons maintenant terminées, vous vous demandez peut-être quand la saison 3 de Mandalorian va tomber. Bonne question. Voici tout ce que nous savons sur la saison 3 de The Mandalorian jusqu’à présent.

Vous n’avez pas encore vu l’émission ? Vous pouvez vous inscrire à Disney Plus et suivre les deux premières saisons en cliquant sur le lien ci-dessous :

Quand la saison 3 de The Mandalorian va-t-elle être lancée?

Pour le moment, Disney n’a pas annoncé quand la troisième saison sera diffusée sur Disney Plus. Dans un récent article sur Twitter, Phillip Sugarman, qui fuit fréquemment lorsque les productions de films et d’émissions de télévision commencent, a publié une image d’un calendrier de production pour l’émission, indiquant que la saison 3 de The Mandalorian a commencé à tourner le 20 septembre et se poursuivrait jusqu’au 22 mars. 2022. Si cela est exact, nous pouvons nous attendre à ce que la saison 3 fasse ses débuts à l’automne 2022.

Qui sera dans la troisième saison?

Avertissement: Spoilers pour le spectacle à venir. Continuez à lire uniquement si vous êtes déjà au courant et avez terminé la saison 2 !

Pedro Pascal, qui a joué le personnage principal au cours des deux premières saisons de la série, travaille actuellement en tant que personnage principal dans la prochaine adaptation de la série de HBO du jeu vidéo The Last of Us. Il est possible que The Mandalorian soit joué par une autre personne portant le costume la saison prochaine, et Pascal fera simplement la voix du personnage. Au cours des deux premières saisons, il a enlevé son casque pour nous montrer son visage seulement trois fois. Il est probable que cela continuera d’être le cas pour la troisième saison, Pascal ne se montrant sans casque que très rarement.

Qu’en est-il du compagnon du Mandalorien, Grogu ? A la fin de la deuxième saison, on le voit quitter son ami et protecteur pour rejoindre nul autre que Luke Skywalker pour apprendre à utiliser ses pouvoirs de Force. Il est difficile de croire que nous ne reverrons plus jamais “Baby Yoda”, alors nous nous attendons à ce qu’il fasse également partie de la saison 3.

Nous nous attendons également à ce que des personnages récurrents comme le chef de guilde des chasseurs de primes Greef Karga (Carl Weathers) et le diabolique Imperial Moff Gideon (Giancarlo Esposito) fassent également des apparitions dans la troisième saison. Un personnage qui ne reviendra pas est la mercenaire Cara Dune. Disney et Lucasfilm étaient mécontents de certains messages Twitter controversés de l’interprète du personnage, l’actrice Gina Carano, et ont annoncé publiquement qu’elle ne reviendrait pas.

De quoi sera question la saison 3 de The Mandalorian ?

Pour le moment, on ne sait pas à quoi ressemblera le scénario de la troisième saison. Cependant, nous pourrions obtenir des indices en décembre 2021. C’est à ce moment-là que Disney Plus lance une série dérivée, Le livre de Boba Fett. Temuera Morrison jouera le rôle de Boba Fett, un chasseur de primes qui porte également une armure mandalorienne, et Ming-Na Wen jouera son partenaire Fennec Shand.

Les deux sont apparus dans la deuxième saison de The Mandalorian. Dans la scène post-générique du dernier épisode de la saison, nous voyons Boba assassiner l’ancien lieutenant de Jabba The Hutt, Bib Fortuna, à l’intérieur du palais de Jabba sur Tattoine. On suppose que Boba et Fennec ont des plans pour utiliser le palais et le pouvoir de Jabba. Nous nous attendons à ce que le scénario de The Book of Boba Fett ait au moins un lien avec la troisième saison de The Mandalorian.

C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison 3 de The Mandalorian. Nous mettrons à jour cet article lorsque plus d’informations seront révélées.