‘The Many Saints of Newark’ a 5 millions de dollars d’ouverture au box-office

Toujours de “Les nombreux saints de Newark”.

Warner Bros.

“The Many Saints of Newark” n’est que le dernier film de Warner Bros. à mettre en évidence les pièges de la sortie de contenu dans les cinémas et sur les plateformes de streaming en même temps.

La préquelle du long métrage de la série primée et bien-aimée de HBO “Les Sopranos” n’a enregistré que 5 millions de dollars de ventes de billets au niveau national au cours de son week-end d’ouverture.

Malgré des critiques décentes, la cote “R” du film et le lien avec une émission de télévision qui s’est terminée il y a plus de dix ans ont suffi aux experts du box-office pour tempérer leurs attentes. Les projections pour l’ouverture nationale du film allaient de 7 millions de dollars à 12 millions de dollars.

Pourtant, il est probable que “The Many Saints of Newark” ait connu un petit gain au box-office car il a été mis à disposition gratuitement sur HBO Max en même temps qu’il a été lancé dans les salles.

“En tant que l’un des films les plus attendus de la saison cinématographique d’automne,” Les nombreux saints de Newark “a sans aucun doute augmenté le nombre de téléspectateurs pour HBO Max”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. “Le jour et la date de sortie ont donné aux fans l’opportunité de regarder le film à la maison, où ils ont découvert et sont devenus obsédés pour la première fois par” Les Sopranos “. Cela explique peut-être les résultats au box-office générés dans les salles de cinéma ce week-end.”

Les représentants de Warner Bros. n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Pendant une grande partie de 2021, les studios ont choisi de rendre plusieurs de leurs nouveaux films disponibles dans les cinémas et sur les plateformes de streaming en même temps. Ces décisions ont été prises bien avant que les taux de vaccination n’augmentent et avant que les cinéphiles aient suffisamment confiance en eux pour retourner au cinéma.

Cependant, il est devenu clair ces derniers mois que la double sortie a conduit à la cannibalisation des ventes de billets.

Warner Bros. a été particulièrement touché par cela car il a pris la décision fin 2020 de sortir l’intégralité de sa liste 2021 en salles et sur HBO Max en même temps.

“The Suicide Squad”, “Space Jam: A New Legacy” et “In the Heights” ont réussi à attirer les téléspectateurs de HBO Max, mais cela signifiait que moins de gens se sont aventurés dans les cinémas et que la sortie en salles et le box-office de chaque film ont diminué plus rapidement .

“Je ne suis pas sûr qu’il y ait beaucoup plus à travailler sur le modèle hybride en difficulté après la série de ratés du box-office de Warner”, a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez Boxoffice.com.

D’autres studios sont maintenant revenus à une stratégie exclusive de fenêtre de cinéma après avoir vu des résultats similaires avec leurs propres films. “Black Widow” et “Jungle Cruise” de Disney ont tous deux vu des gains au box-office plus minces en raison de la disponibilité du service de streaming de la société pour un montant de 30 $.

Warner Bros. a annoncé qu’il reviendrait également aux sorties cinéma uniquement en 2022 lors de l’appel aux résultats de sa société mère AT&T en juillet..