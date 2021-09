The Many Saints Of Newark Review: Un retour captivant à Jersey qui fonctionne le mieux pour les fans de Sopranos

Prenez la scène d’ouverture, par exemple. La caméra de Taylor glisse à travers un cimetière, et les voix des morts bavardent sur les moments de leur vie, à la fois bons et mauvais. C’est ici que nous rencontrons notre narrateur occasionnel, Christopher Moltisanti (Michael Imperioli)… mais à moins que vous n’investissiez dans Les Sopranos, ce nom et son dialogue ne s’enregistreront pas. Plus tard, le bébé Christopher est passé autour d’une réunion de famille et commence à pleurer de manière incontrôlable lorsqu’il est ramassé par l’adolescent Tony (joué magistralement par le fils de Gandolfini, Michael). Les fans de Sopranos hocheront la tête en connaissance de cause, car Tony tue Christopher lors de la finale de la saison de la série. Les téléspectateurs occasionnels n’obtiendront pas la référence.