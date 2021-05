‘The Marshall Mathers LP’: le chef-d’œuvre provocateur d’Eminem

En 1999, Le LP Slim Shady positionné Eminem devenir l’une des plus grandes stars du nouveau millénaire. Il lui a fallu un peu plus d’un an pour s’en sortir et, ce faisant, il a propulsé le rap au premier plan du monde de la pop d’une manière jusque-là inconnue. Son album de suivi, The Marshall Mathers LP, contenait le même lyrisme provocateur mais allait encore plus loin, libérant son vitriol à la fois chez les ex-amoureux et les personnalités de la culture pop. Le Marshall Mathers LP propulserait Eminem à un niveau de renommée insondable, mais, stylistiquement, il passerait la majeure partie de sa carrière dans une voie qui lui était propre.

Écoutez The Marshall Mathers LP sur Apple Music et Spotify.

Dans le prolongement de The Slim Shady LP, The Marshall Mathers LP fonctionne à la fois comme un remake et une suite, développant de vieilles idées et se diversifiant dans un nouveau territoire surprenant, avec Dr. Dre encore une fois à portée de main. L’ancien album avait établi une grande partie de la mythologie personnelle et culturelle d’Eminem, mais sur The Marshall Mathers LP, sorti le 23 mai 2000, il approfondirait encore et déconstruirait complètement sa vie personnelle. Sur la piste «Marshall Mathers», il effectua une fouille brute, tandis que «Drug Ballad» le trouva ricanant à travers un placage d’ivresse; L’album de plus près, “Criminal”, l’a vu marcher sur la corde raide entre les deux.

Brouiller les lignes de la réalité

Il y avait beaucoup d’éléments familiers sur The Marshall Mathers LP, y compris une deuxième apparition du manager d’Eminem à l’époque, Paul Rosenberg, qui agit en tant que défenseur résident aux singeries du rappeur sur «Paul – Skit». Il y a aussi la première apparition d’un sketch «Steve Berman», puis le président des ventes et du marketing chez Interscope Records, qui fournit une vue éclairante de la façon dont le dossier d’Em est «reçu» dans l’industrie. Ces deux interludes continueraient à définir les albums d’Eminem pendant des années, brouillant davantage la frontière entre Marshall Mathers alter ego et sa réalité.

Mais sur The Marshall Mathers LP, ce qui était familier à l’époque semble plus sombre et plus mordant maintenant. En tant que suite de «97 Bonnie And Clyde», «Kim» est l’un des morceaux les plus explosifs de l’album: Eminem rappe des deux côtés de sa relation notoire avec son ex-femme, passant de la dévotion enragée à la haine, sur The Production rock-heavy de Bass Brothers, avec des résultats effrayants.

Le vrai Slim Shady?

“The Real Slim Shady” deviendrait le plus grand succès d’Eminem de tous les temps, culminant au n ° 4 du Billboard Hot 100 et devenant l’une des chansons les plus emblématiques de la décennie, si ce n’est du hip-hop à ce jour. Il a été ajouté à The Marshall Mathers LP à la dernière minute (quelques heures à peine avant la date prévue de l’album), après avoir été concocté en réponse aux craintes que The Marshall Mathers LP n’ait pas encore de chanson qui pourrait répéter l’impact de «My Nom est.”

Un morceau qui définit la carrière, “The Real Slim Shady” a parlé de la vaste influence d’Em sur la culture pop, le MC s’adressant à toute une génération de Slim Shadys qui “jument comme moi, qui ne se foutent pas comme moi / qui s’habillent comme moi, marchez, parlez et agissez comme moi.

Puis, dans un coup d’éclat, il a amené son armée Slim Shady dans le grand public américain dans une performance inoubliable aux MTV Video Music Awards, avec un essaim de sosies d’Eminem marchant dans l’allée et recréant le clip emblématique de la piste. C’était un moment surréaliste et méta pour un MC qui rappe de gagner un MTV Award et de devoir s’asseoir à côté des très pop stars qu’il éviscère dans sa musique.

Contrairement à tout ce qui a été publié avant ou depuis

Mais c’était un autre morceau, pas aussi gros que «Slim Shady», mais sans doute tout aussi emblématique, qui aurait le plus fort impact culturel: «Stan». Eminem n’a jamais suivi la tradition, mais en tant que troisième piste – et deuxième chanson proprement dite – sur The Marshall Mathers LP, une chanson concept de sept minutes qui a échantillonné Dido était l’une des dernières choses à laquelle on s’attendait. Son auto-examen brut et approfondi ne ressemble toujours à rien de ce qui a été publié avant ou depuis.

Un récit édifiant qui a parlé de l’évolution des relations entre les célébrités et les fans, «Stan» a donné un nom à l’obsession croissante de l’époque pour la célébrité et le fardeau indu imposé aux artistes pour leur influence. C’était un récit hip-hop à son meilleur et cela a permis au rappeur de dépeindre non pas Eminem, pas Slim Shady, mais Marshall Mathers: une voix rare de la raison. Peu d’artistes pouvaient réaliser trois vers dans le personnage, puis revenir à leur personnage habituel pour un quatrième.

Le roi de la controverse

À ce stade, Eminem avait déjà été décrit comme le roi de la controverse, et une grande partie de The Marshall Mathers LP était une réplique inattaquable d’être considéré comme le bouc émissaire de l’Amérique. Alors qu’il rappe sur “The Way I Am”, “Quand un mec se fait harceler et tire sur son école / Et ils blâment Marilyn et l’héroïne / Où étaient les parents?” il fait allusion aux fusillades dans les écoles de Columbine et à la mise en accusation par les médias de Marilyn Manson comme source d’inspiration pour une telle violence.

Même en tant que plus grande star de la musique, Eminem montait sur scène habillé en tueur en série, agitant des tronçonneuses. Quoi qu’il en soit, The Marshall Mathers LP est devenu l’album studio le plus vendu par tout artiste solo de l’histoire de la musique américaine – un disque sans égal pendant 15 ans, jusqu’à ce qu’Adele en publie 25.

Raillant et, dans certains cas, menaçant les politiciens et les stars de la pop les plus connus d’Amérique, Eminem est unique en son genre. Il n’y a pas de meilleur rappel de cela que The Marshall Mathers LP.

