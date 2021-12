« The Masked Singer » a de grands projets pour 2022

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

The Masked Singer prend la route en 2022. Début novembre, il a été annoncé que The Masked Singer partirait en tournée. L’annonce est intervenue plus d’un an après le premier retard de la tournée en raison de la pandémie de COVID-19.

La tournée nationale du chanteur masqué débutera à St. Louis, dans le Missouri, en mai 2022. La tournée traversera 50 villes d’Amérique du Nord. Après le coup d’envoi à St. Louis le 28 mai, la tournée se dirigera vers Omaha, Indianapolis, Chicago, Détroit, Syracuse, Boston, Tampa, Memphis, Austin et Denver, parmi de nombreux autres endroits. La tournée se terminera le 30 juillet à Las Vegas. Pour voir la liste complète des dates de la tournée nationale de The Masked Singer et pour en savoir plus sur l’achat de billets, rendez-vous sur themaskedsingertour.com.

Quant à ce que les fans peuvent attendre des émissions, chaque sop mettra en vedette des hôtes célèbres qui sont apparus dans le programme Fox. Ceux qui participeront à la tournée seront dévoilés à une date ultérieure. De plus, il y aura une célébrité invitée locale à chaque arrêt qui tentera de présenter sa voix alors qu’elle étonnera les fans avec un déguisement secret. A la fin du spectacle, l’individu sera démasqué. Les émissions présenteront également des apparitions surprises de certains des personnages masqués que vous avez vus dans The Masked Singer dans le passé.

Comme mentionné précédemment, la tournée de The Masked Singer devait initialement avoir lieu à l’été 2020. Bien que, comme de nombreux autres événements, elle ait été forcée de prendre du recul au milieu de la pandémie de COVID-19. Selon le New York Daily News, la tournée devait débuter à Détroit le 28 mai 2020. Au moment où la tournée a été annoncée, le chef de Fox Entertainment, Rob Wade, a déclaré à propos de l’événement : « [It] est un exemple parfait de cette croissance et, plus important encore, une façon amusante pour nous de présenter THE MASKED SINGER et ses personnages bien-aimés aux fans et aux familles à travers le pays, en direct et en personne. »

La saison 6 de The Masked Singer est actuellement diffusée sur Fox le mercredi soir à 20 h HE. Si vous souhaitez regarder les épisodes en direct, vous pouvez consulter FuboTV, qui propose un essai gratuit aux nouveaux abonnés. Tous les épisodes de The Masked Singer peuvent être visionnés sur Hulu le lendemain de leur diffusion.