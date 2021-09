The Masked Singer: Comment diffuser la saison 6 en ligne de n’importe où

L’animateur Nick Cannon est de retour pour l’émission de talents télévisés avec une différence alors que le concours secret de chant de célébrités de Fox revient pour sa sixième saison. Source: Fox

Lisez la suite pour savoir comment diffuser The Masked Singer et regarder la nouvelle série comique en ligne de n’importe où dans le monde.

La nouvelle série démarre avec une première de deux nuits qui se terminera par une double élimination.

Comme toujours, Ken Jeong, Jenny McCarthy Wahlberg, Nicole Scherzinger et Robin Thicke sont chargés d’évaluer les personnages célèbres déguisés en costumes élaborés, tout en essayant de deviner leurs identités secrètes.

Espérant imiter le succès du vainqueur de la saison dernière Nick Lachey en tant que “Piglet” seront les chanteurs secrets de cette année, qui se présenteront sous la forme de Baby, Dalmatien, Cupcake, Hamster, Mallard, Queen of Hearts, Bull, Beach Ball, Banana Split, Pepper, Caterpillar, Skunk, Octopus, Jester et Mère Nature et Pufferfish.

Il est sur le point d’être à nouveau l’un des spectacles les plus amusants de l’automne – ne manquez pas un instant, en lisant notre guide sur la façon de diffuser The Masked Singer, peu importe où vous êtes dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Le chanteur masqué – Où et quand ?

La nouvelle série est exclusive à Fox aux États-Unis et démarre avec une première spéciale de deux nuits sur Fox les 22 et 23 septembre à 20 h HE/PT.

Regardez The Masked Singer en ligne depuis l’étranger

Nous avons des détails sur la façon dont vous pouvez regarder l’émission plus bas dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder The Masked Singer, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options ? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Comment regarder The Masked Singer en ligne aux États-Unis

Si vous êtes tous configurés avec un plan de télévision par câble, il vous suffit simplement de vous connecter à Fox ce mercredi et jeudi à 20 h HE / PT (19 h CT).

Les épisodes suivants seront désormais diffusés tous les mercredis à la même heure.

Il existe toute une série de services de diffusion en continu qui permettront aux cordonniers de regarder Fox en ligne – et sans doute le choix du groupe pour regarder The Masked Singer est FuboTV et vous pouvez actuellement profiter d’un essai gratuit de 7 jours sur FuboTV.

Diffusez Le chanteur masqué au Canada

Les Canucks peuvent regarder la nouvelle saison de The Masked Singer en tandem avec leurs voisins nord-américains via CTV avec l’épisode d’ouverture diffusé sur la chaîne le mercredi 22 septembre à 20 h HE. Si vous cherchez à diffuser, vous pouvez regarder l’émission sur le site Web et l’application du réseau, bien que vous deviez sélectionner votre fournisseur de services de télévision et vous connecter avec votre compte CTV.

Puis-je diffuser The Masked Singer au Royaume-Uni ?

On ne sait malheureusement pas quand la nouvelle série sera disponible au Royaume-Uni.

Nous voudrions couvrir nos paris que The Masked Singer fera son chemin vers ITV dans les semaines à venir avec la chaîne gratuite ayant eu des éditions précédentes de l’émission.

