‘The Masked Singer’ diffusé lors d’une soirée spéciale cette semaine au milieu d’un changement d’horaire

The Masked Singer modifie son horaire cette semaine pour permettre un nouvel épisode d’événement spécial. L’émission a été diffusée les mercredis soirs sur Fox, mais cette semaine, elle passera au lundi 25 octobre pour un « compte à rebours de tous les temps » des plus grandes performances de l’histoire de l’émission. Cela permet également à Fox de diffuser les Major League Baseball World Series.

L’épisode de cette semaine de The Masked Singer sera présenté en première à 20 h HE le lundi 25 octobre, tandis que son créneau horaire habituel du mercredi soir ira à la MLB. Si vous manquez cet épisode en raison de la confusion, ne vous inquiétez pas, car cela ne fait pas partie de la compétition saisonnière. Il est répertorié comme « spécial », pas comme un épisode conventionnel, mais selon Fox, il aura encore quelques indices sur les candidats de cette année. Pour la plupart, cependant, ce sera un retour sur certaines des performances les plus choquantes de l’histoire de l’émission de téléréalité.

Réunis et ça fait tellement du bien… 😍 Attrapez vos masques préférés du passé CE SOIR à 8/7c sur un #TheMaskedSinger spécial. pic.twitter.com/Bw1KGBap83 – Le chanteur masqué (@MaskedSingerFOX) 25 octobre 2021

Le nouvel épisode présentera également des images des coulisses des célébrités qui ont été démasquées dans le passé, donnant peut-être plus d’informations sur le processus de maintien du secret sur le plateau. Selon Fox, cette séquence inédite sera suffisamment excitante pour compenser le manque de performances et d’éliminations.

The Masked Singer n’est pas la seule émission à être perturbée par le changement d’horaire de cette semaine. Alter Ego est également reprogrammé car les World Series ont lieu mardi et mercredi. Les deux émissions reprendront leurs plages horaires normales la semaine prochaine, ce qui signifie que The Masked Singer Saison 6, Épisode 7, « Giving Thanks », sera diffusée le mercredi 3 novembre à 20 h HE.

Le chanteur masqué a déjà eu une année déroutante en termes de calendrier. La saison 6 a débuté le dimanche 12 septembre avec des notes en direct étonnamment basses, qu’elle a compensées par la suite par les numéros de streaming. Il a ensuite diffusé un événement de deux nuits le mercredi 22 septembre et le jeudi 23 septembre, ce dernier ayant perdu de la vigueur dans les cotes d’écoute de Nielsen.

The Masked Singer Season 6 a déjà démasqué sept candidats cette saison, dont des acteurs vedettes, des musiciens et un athlète professionnel. Il reste neuf autres candidats – en comptant le duo « Banana Split » comme un interprète – et les fans vont de plus en plus loin pour leurs suppositions. Regardez l’épisode spécial le lundi à 20 h HE sur Fox, et le prochain épisode de la compétition régulière le mercredi 7 novembre à 20 h HE sur Fox.