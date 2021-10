‘The Masked Singer’ pas ce soir, voici pourquoi FOX a changé les choses

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Malheureusement, pour les fans de The Masked Singer, la série de compétition n’est pas ce soir. Mais il y a une raison pour laquelle Fox modifie son horaire. Au lieu de diffuser un autre épisode de The Masked Singer, le réseau présentera le jeu 2 des World Series.

The Masked Singer est traditionnellement diffusé le mercredi soir à 20 h HE. Cependant, les World Series prennent le relais. Étant donné que l’émission prend une semaine de congé, cela vous donnera beaucoup de temps pour rattraper tout ce qui s’est passé jusqu’à présent. Au cours de l’épisode le plus récent, la série a dit au revoir au hamster.

Après que les juges aient partagé leurs suppositions finales sur l’identité de Hamster, ils ont démasqué et révélé qu’ils étaient Rob Schneider. Après son passage dans l’émission, il a parlé à Entertainment Weekly de son parcours. Non seulement il a expliqué pourquoi il avait choisi de participer à l’émission, mais il a également partagé ce qu’il retenait de l’expérience.

Schneider a expliqué qu’il était un fan de la série depuis la saison 1. Il était tout à fait prêt à relever le défi lui-même, car il a noté qu’il était connu pour porter un air. Néanmoins, il était un peu déçu de ne pas être allé plus loin dans la compétition. Le comédien a déclaré qu’il voulait rester au moins une semaine de plus et a ajouté qu’il pensait que sa performance la plus récente, qui l’a vu chanter en espagnol, serait suffisante pour l’envoyer au prochain tour. Hélas, ce n’était pas censé être. Même si le voyage de l’acteur ne s’est pas nécessairement déroulé comme prévu, il avait quand même des choses positives à dire sur son passage dans The Masked Singer.

« Se lancer dans quelque chose et faire confiance aux gens. Je l’ai vraiment fait », a déclaré Schneider à propos de son parcours de Masked Singer. « J’ai vraiment fait confiance aux producteurs, aux clients, aux gens qui m’habillent, et aux gens quand vous êtes dans les coulisses qui mettent littéralement le ventilateur sous la tête de votre hamster pour vous donner un peu d’air frais. Ils prennent vraiment, vraiment le meilleur soin de vous et ils veulent vraiment que vous passiez un bon moment, et c’est l’émission numéro un à la télévision pour une raison. »

Au cas où vous auriez manqué l’un de The Masked Singer cette saison, ne vous inquiétez pas. Tous les épisodes de la compétition Fox sont actuellement disponibles en streaming sur Hulu. De plus, si vous souhaitez regarder les épisodes en direct à l’avenir, vous pouvez consulter FuboTV. Le service de streaming propose un essai gratuit aux nouveaux abonnés.