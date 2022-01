The Masked Singer UK: Gary Lineker insiste sur le fait qu’il n’est pas Donuts

On dirait que Gary Lineker n’est pas Donuts (Photo: ITV)

Gary Lineker a insisté sur le fait qu’il n’était pas sous le costume de Donuts dans The Masked Singer.

Donuts était l’un des candidats à se produire lors de l’épisode d’ouverture de samedi soir et ils ont partagé un certain nombre d’indices avant de monter sur scène pour chanter Eye Of The Tiger By Survivor.

Juges Davina McCall, Jonathan Ross, Mo Gilligan, et Rita Ora a hasardé leurs suppositions sur qui pourrait être sous l’apparence et l’ex-star du football Gary était l’un des noms jetés dans le chapeau après des références au football et aux chips.

Mais Gary s’est tourné vers les réseaux sociaux pour souligner qu’il ne participe pas à la série ITV, ni maintenant, ni jamais (à moins qu’il ne bluffe, bien sûr).

Le présentateur du match du jour s’est exprimé après que l’auteur Emma Kennedy a écrit sur Twitter : » Donut : @GaryLineker (pas besoin de me remercier). «

En réponse à la demande, Gary a écrit: « Vous ne me verrez jamais dans cette émission… ou strictement, jamais. »

Eh bien, c’est ça alors.

Mais tout n’est pas perdu car un certain nombre de fans de Masked Singer sont convaincus que Donuts pourrait être l’ancien footballeur professionnel Michael Owen, certains affirmant que son ton de voix est « indubitable ».

Les beignets ont rencontré un franc succès auprès du public, tandis que les indices pour le personnage indiquaient qu’ils étaient » très rapides « , qu’ils n’avaient » jamais été du genre paresseux » et qu’ils » faisaient courir des anneaux de glace autour de la compétition « .

Qui est sous le costume de Donuts ? (Photo : ITV)

Michael pourrait-il être sous le masque ?

Outre Donuts, Mushroom, Robobunny, Chandelier, Lionfish et Firework sont montés sur scène.

Malheureusement, c’était la fin de la route pour Chandelier, qui a ensuite été démasqué en tant que chanteuse Heather Small.

Plus : Le chanteur masqué



Le chanteur masqué devrait revenir ce soir avec six autres célébrités jouant avec Rockhopper contre Traffic Cone, Poodle contre Snow Leopard et Panda contre Cornemuses.

The Masked Singer continue ce soir à 19h sur ITV.

