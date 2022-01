The Masked Singer UK : scoop sur Donuts et Rockhopper

On dirait que Rockhopper et Donuts vont offrir des performances à couper le souffle (Photo: ITV)

The Masked Singer UK fait son retour très attendu ce soir, alors que les juges Rita Ora, Mo Gilligan, Jonathan Ross et Davina McCall prennent place pour essayer de deviner quelles célébrités se cachent derrière les costumes.

Avec le retour de Joel Dommett pour présenter l’émission ITV, la saison 3 verra des personnages tels que Doughnuts, Rockhopper, Traffic Cone, Panda et Robobunny se battre sur scène.

Avant le lancement, les téléspectateurs à la maison ont très peu à dire pour deviner qui pourraient être les personnages célèbres de la distribution.

Cependant, en parlant à Metro.co.uk, Mo et Jonathan ont mis en lumière ce que les fans peuvent attendre des chanteurs costumés, ce qui pourrait intriguer les fans désireux de découvrir le scoop.

Selon Jonathan, Donuts va avoir une aura très dominante devant le public en raison de la présence scénique qu’ils dégagent, soulignant que le spectacle ne concerne pas seulement le chant.

« Certains des chanteurs vendent les personnages du costume dans lequel ils sont. C’est pourquoi ce n’est pas vraiment un spectacle de talents en tant que tel, c’est plus une sorte d’expérience de variété amusante », a-t-il déclaré.

Jonathan et Mo disent que les « niveaux ont été augmentés » cette saison (Photo: Rex/ITV)

Expliquant qu’à certaines occasions, les gens pourraient se demander pourquoi quelqu’un a été rejeté parce qu’il est » un si bon chanteur « , il a déclaré: » Certaines personnes que vous connaissez vont être votées parce que les enfants du public tombent amoureux tellement avec le costume et la façon dont cette personne joue dans ce costume qu’elle restera.

Jonathan a poursuivi: « Quelqu’un comme Donuts par exemple, aura le public dans la paume de sa main à cause de la façon dont il était sur scène. Ils sont tellement amusants à regarder.

Un autre personnage susceptible de faire forte impression sur le public est Rockhopper, Jonathan révélant que pour l’une de leurs performances, « la personne dans ce costume a livré une chanson vraiment émouvante ».

Mo a été impressionné par la façon dont Robobunny a géré son costume (Photo: ITV)

« Vous pouviez voir que cette personne était vraiment dans l’émotion, et nous avons découvert par la suite à quoi elle se connectait dans la chanson, et nous pouvions entendre qu’elle était presque en larmes. Peut-être étaient-ils en larmes à la fin de la chanson. Et nous aussi, nous avons tous été émus par cela », se souvient-il.

« C’est un exploit incroyable – quelqu’un habillé comme un pingouin géant coloré peut plus ou moins nous faire pleurer avec son incroyable talent mais aussi sa capacité à se connecter à l’histoire émotionnelle de cette chanson. »

Bien qu’il n’ait pas donné grand-chose sur leurs performances, Mo a noté que Robobunny pourrait être à surveiller, exprimant son admiration pour le costume du chanteur.

Après que Jonathan a fait remarquer que Robobunny est » l’un des favoris de Mo « , le comédien a déclaré qu’il était » spectaculaire » de voir ce que les célébrités » sont capables de faire dans certains des costumes « , affirmant que le personnage est » probablement celui que les téléspectateurs à la maison devrait être comme « préparez-vous pour celui-ci ».

« Chacun chaque semaine donne quelque chose d’absolument différent », a-t-il ajouté.

The Masked Singer UK revient ce soir à 19 heures sur ITV.

