The Matrix 4: 11 questions que nous nous posons après la première bande-annonce des résurrections

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Warner Bros a encore une fois envoyé Internet dans le terrier du lapin, alors que le premier aperçu de The Matrix 4 de Lana Wachowski, alias The Matrix Resurrections, a été dévoilé au public. Malheureusement, on ne peut pas simplement laisser tomber une bande-annonce pour un film aussi énorme que celui-ci. Tout studio sain d’esprit devrait être prêt à ce que le public remette en question chaque image de ce produit pour lui-même. Ce qui nous a donné l’occasion idéale de remettre en question tout ce que nous avons vu dans la première bande-annonce de The Matrix Resurrections. Mais avant de le faire, jetons un autre coup d’œil à cette bande-annonce, juste au cas où vous auriez besoin d’un petit rappel :