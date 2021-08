‘The Matrix 4’ a enfin un titre et fait ses débuts

Warner Bros. a révélé que le prochain chapitre de la série Matrix sera intitulé The Matrix Resurrections. Comme vous l’avez probablement remarqué, le titre correspond parfaitement au titre des suites précédentes, à savoir The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions. Le titre a été révélé lors de la présentation de Warner Bros. à CinemaCon, mais ce n’était pas tout, car le film a également révélé des premières images donnant à la foule du Colisée du Caesar’s Palace une brève idée de ce à quoi s’attendre de l’intrigue. Voici la répartition de ce que nous avons vu par le rédacteur en chef de CinemaBlend, Sean O’Connell.