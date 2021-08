The Matrix 4 a enfin un titre et lance sa première séquence

The Matrix 4 de Lana Wachowski est un mystère extrême depuis un certain temps maintenant. Le film devrait sortir en décembre, et pourtant, la production a gardé un contrôle strict sur tout ce qui concerne le film, y compris le titre. Eh bien, maintenant cette période d’être totalement dans l’obscurité est terminée, comme Warner Bros. a révélé que le prochain chapitre de la série Matrix sera intitulé The Matrix Resurrections.

Comme vous l’avez probablement remarqué, le titre correspond parfaitement au titre des suites précédentes, à savoir The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions. Le titre a été révélé lors de la présentation de Warner Bros à CinemaCon, mais ce n’était pas tout, car le film a également révélé des premières images donnant à la foule du Colisée du Caesar’s Palace une brève idée de ce à quoi s’attendre de l’intrigue.

