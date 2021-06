The Matrix 4: Laurence Fishburne donne une réponse honnête sur son retour en tant que Morpheus

Bien que Laurence Fisburne ne soit apparemment pas impliquée, un certain nombre de visages de retour apparaissent dans The Matrix 4. Outre Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, le prochain film comprendra également Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson et Daniel Bernhardt reprenant leurs rôles. de la trilogie Matrix originale. Lana Wachowski a trouvé des acteurs stellaires pour aider à étoffer le casting, notamment Neil Patrick Harris, Jonathan Groff de Hamilton, Cristina Ricci, Yahya Abdul-Mateen II et Priyanka Chopra. De plus, un certain nombre de membres de la distribution de Sense8 apparaîtront également.