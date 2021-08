The Matrix 4 obtient enfin un titre – et une première bande-annonce (en quelque sorte)

Après des années de spéculation, The Matrix 4 a enfin un titre officiel : le quatrième opus de la franchise emblématique s’appellera The Matrix Resurrections, un titre qui avait déjà été signalé.

Warner Bros. a fait cette annonce à CinemaCon, un événement destiné aux exposants, où il a également présenté une première bande-annonce du film. Il devrait sortir simultanément dans les salles et sur HBO Max le 22 décembre.

Malheureusement, la bande-annonce elle-même n’a pas encore été rendue publique, mais les personnes présentes ont écrit des détails sur ce qu’elles ont vu pour nous donner un premier aperçu réel de la prémisse de Matrix Resurrections (merci, THR).

Avant la présentation du studio, les seules informations concrètes concernant le quatrième film Matrix concernaient les annonces de casting et l’enthousiasme de Keanu Reeves pour son “beau scénario et sa merveilleuse histoire”.

Laurence Fishburne n’apparaîtra pas, mais Carrie-Anne Moss devrait rejoindre les Reeves de retour en tant que Trinity. Nous savons également que la co-directrice originale Lana Wachowski dirige le projet.

Au-delà de cela, cependant, nous en savions peu sur l’intrigue du film, ni sur la façon dont Neo et Trinity reviendraient d’entre les morts après les événements de The Matrix Revolutions. De toute évidence, étant donné le titre maintenant confirmé du film, au moins l’un d’entre eux ou les deux seront «ressuscités» – bien que cette première bande-annonce ne semble pas en dire trop.

Voici la description de la séquence telle que donnée par The Hollywood Reporter :

Le Hollywood Reporter décrit une scène d’ouverture dans laquelle Thomas Anderson (Reeves) en thérapie dit à son thérapeute (Neil Patrick Harris) : « J’avais des rêves qui n’étaient pas que des rêves. Suis-je fou?” Il sent que quelque chose ne va pas dans le monde, mais il n’a aucun souvenir de ce qu’est Matrix.

Plus tard, selon THR, il rencontre une femme (Moss) dans un café. Ils se serrent la main, et il semble y avoir quelque chose entre eux, mais aucun ne se souvient de l’autre. Pendant ce temps, Thomas de Reeves passe ses journées à prendre des pilules bleues sur ordonnance et à se demander pourquoi tout le monde dans son monde est collé à son téléphone – en regardant autour de lui et en réalisant qu’il est le seul dans un ascenseur bondé à ne pas regarder un appareil.

Finalement, Thomas de Reeves rencontre un homme (Yahya Abdul-Mateen II) qui a une énergie similaire à Morpheus, le combattant de la liberté joué par Laurence Fishburne dans la trilogie originale. Cet homme mystérieux remet à Anderson une pilule rouge, puis nous voyons des images de lui avec des pouvoirs, voyant The Matrix pour la fausse réalité qu’elle est. THR dit que la bande-annonce a ensuite suivi des rythmes similaires à l’original, y compris Neo (Reeves) combattant le personnage d’Abdul-Mateen dans un dojo, et une image d’Anderson dans un incubateur.

Il y a aussi une photo de Neo se regardant dans un miroir et voyant une version plus ancienne de lui-même. Neo semble également avoir quelques nouveaux pouvoirs depuis la dernière fois, avec la bande-annonce comprenant une photo de ce qui lui ressemble contrôlant un missile par télékinésie pour l’empêcher de le frapper.

Les quelques chanceux qui ont vu le film en action l’ont qualifié de “superbe” et “extrêmement impressionnant”, bien que certains aient dénoncé l’absence évidente des autres personnages principaux du film.

Je viens de voir la bande-annonce de The Matrix: Resurrections à CinemaCon et ça a l’air tellement dur à cuire. J’avais tellement peur que cela ne me surprenne pas, mais j’avais totalement tort. La seule chose qui m’a choqué, c’est que certains des personnages principaux n’apparaissent pas dans la bande-annonce. #TheMatrix425 août 2021

Voir plus

Dans tous les cas, la bande-annonce de CinemaCon devrait être mise en ligne le 25 août, nous ne devrions donc pas attendre longtemps avant de voir Neo and co. en action pour nous-mêmes.

Analyse : Pourquoi la matrice est-elle ressuscitée, de toute façon ?

On peut dire sans se tromper que l’appétit pour un autre film de Matrix après 2003 Les révolutions matricielles manquait décidément, d’autant plus que cette entrée dans la franchise marquait la troisième en seulement quatre ans.

Révolutions était également le pire des trois films, tant sur le plan critique que financier, il ne semblait donc pas probable que Warner Bros. choisisse de faire revivre l’IP autrefois populaire peu de temps après sa sortie.

Cela dit, cela fait maintenant 18 ans depuis le dernier film Matrix, et compte tenu de la récente tendance d’Hollywood à ressasser des propriétés bien usées (Indiana Jones 5, Teenage Mutant Ninja Turtles, etc.), cela n’a pas été une surprise de voir Warner Bros. donne à Wachowski le feu vert pour ramener le public dans le monde simulé de Matrix.

Ses thèmes également – ​​l’IA qui a mal tourné, le contrôle des entreprises, le rejet de la pensée de groupe – sont peut-être plus pertinents aujourd’hui qu’ils ne l’ont jamais été, alors attendez-vous à ce que les critiques et les cinéphiles abordent à nouveau les questions sans aucun doute existentielles de Resurrections sur le libre arbitre et les postes de pouvoir.

Les scènes de combat devraient également être plutôt cool: le réalisateur de John Wick, Chad Stahelski, qui a joué le double de Reeves dans les films originaux, a travaillé sur les décors de ce film.