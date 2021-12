The Matrix Awakens est notre premier aperçu des véritables graphismes de nouvelle génération

Les propriétaires de PS5 et Xbox Series X avaient presque abandonné l’idée de regarder des graphismes de nouvelle génération appropriés après avoir passé un an sur des consoles qui n’ont pas encore été en mesure de fournir un saut quantique. Du point de vue des performances, les joueurs ont connu un bon bond en avant grâce à la prise en charge de 120 images par seconde et à des environnements de monde ouvert plus grands et plus raffinés. Cependant, 2021 n’est pas encore terminé et réserve une dernière surprise. Matrix Awakens est un véritable regard sur le futur.

Est-ce la vraie vie? Est-ce juste un fantasme ?



The Matrix Awakens n’est pas un vrai jeu vidéo – c’est plutôt une démo technologique intégrée à Unreal Engine 5, le dernier moteur du créateur de Fortnite Epic Games. Cette expérience est construite en coopération avec les acteurs de Warner Bros. et The Matrix Resurrections, afin de promouvoir le film dans les salles plus tard ce mois-ci. C’est totalement gratuit et vous pouvez y jouer sur PS5 et Xbox Series X, cette dernière étant la console sur laquelle nous avons pu l’essayer avant sa sortie.

La démo démarre avec Keanu Reeves qui examine le passé et le présent de The Matrix, offrant un discours sur la façon dont le mélange des mondes numérique et réel a toujours été un pilier de l’histoire. Ce faisant, Reeves va et vient entre sa reproduction numérique dans Unreal Engine 5 et des séquences d’action en direct. Brouiller les frontières entre ces deux dimensions est une façon pour Epic de s’inspirer de la tradition de Matrix, tout en offrant un regard sérieux sur les capacités du dernier moteur. Lors de l’ouverture, il est difficile de faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. L’écart est toujours là, notamment en ce qui concerne les mouvements, les yeux et les cheveux des personnages, même si la réalisation est toujours impressionnante par rapport aux normes d’aujourd’hui.

poursuites en voiture



Une fois dans Matrix, vous incarnez Niobe, un autre visage familier de la série, et le protagoniste de cette démo. Le morceau jouable commence avec Niobe occupée à se débarrasser d’un groupe d’agents pourchassant sa voiture sur une autoroute, tandis que Trinity fait de son mieux pour conduire. Les joueurs peuvent viser différentes parties scénarisées de ces voitures, avec un pistolet d’abord, puis avec une mitrailleuse.

La façon dont les museaux des armes à feu clignotent et éclairent les objets à proximité est impressionnante, les animations faciales de Niobe et Trinity sont incroyables, mais le niveau de détail que vous pouvez voir sur les voitures lorsqu’elles sont endommagées semble vraiment de nouvelle génération. Différentes parties des voitures qui vous poursuivent réagissent en temps réel de manière très crédible, avec des impacts de balles parsemant la carrosserie du véhicule et des pare-chocs tombant dans les rues. Les pare-brise se brisent et les effets de particules de pluie sur l’écran, et les objets détruits deviennent des chaînes de code vertes avant de disparaître dans la matrice. C’est bizarre.

Monde ouvert, propulsé par Unreal Engine 5



Une fois la poursuite en voiture terminée, les joueurs sont libres d’explorer un petit monde ouvert, où ils peuvent activer et désactiver les fonctionnalités d’Unreal Engine 5 pour voir ce qu’ils font. C’est là que la magie opère. Les utilisateurs ont la possibilité de traverser la ville (15,79 km² et 7 000 bâtiments), de marcher et même de voler dans le ciel pour apprécier la vue d’en haut, comme dans un mode photo en temps réel. La densité de piétons (35 000 piétons simulés avec MetaHuman) et le nombre de voitures aux feux de circulation sont sans précédent (45 073 voitures garées, 17 000 en mouvement), encore plus que Cyberpunk 2077 avant que les PNJ et les véhicules ne soient réparés au nom de la stabilité. C’est probablement ce à quoi viseront les jeux en monde ouvert de nouvelle génération et à quoi ils ressembleront.

Cette partie de la démo se déroulant dans un monde ouvert n’influence cependant pas le niveau de fidélité visuelle. Les accidents de voiture sont extrêmement crédibles, car les véhicules subissent des dommages en temps réel, des pièces individuelles se déformant en fonction du point et de la force de l’impact. L’éclairage lui-même change en temps réel en fonction de l’endroit où se trouve le soleil, et vous pouvez le modifier à la volée via les paramètres de démonstration, ainsi que la densité du trafic et des piétons ou les textures du monde entier. Les joueurs peuvent trouver de petits monuments répartis dans toute la ville, vous permettant d’en savoir plus sur les fonctionnalités activées par le nouveau moteur graphique, et cela devrait vous prendre environ 30 minutes pour terminer la démo, et avoir une idée cohérente de ce à quoi ressemble la prochaine génération. . Il convient de noter que cette démo de 30 minutes fait un peu moins de 30 Go, il est donc peut-être irréaliste de s’attendre à ce niveau de fidélité sur un jeu complet.

Les performances ne sont tout simplement pas là



En plus de la taille de la chose, ce niveau de fidélité graphique a un coût élevé. Epic voulait clairement pousser les visuels aussi loin qu’ils iraient pour présenter un meilleur scénario de nouvelle génération basé sur Unreal Engine 5. Cela ne pourrait tout simplement pas être livré en tant que jeu final. La fréquence d’images a des baisses profondes à la fois à pied et en conduisant – l’enfer, il n’aime même pas que vous fassiez un panoramique de la caméra. Cela ne veut pas dire qu’un jour, les jeux vidéo ne pourraient pas être aussi beaux et offrir d’excellentes performances en même temps. Il y a de fortes chances que quelqu’un y parvienne, avec plus de temps de développement, de savoir-faire et de polissage, un jour. À l’heure actuelle, cependant, il semble plus facile de deviner que les développeurs travaillant sur les jeux de console Unreal Engine 5 voudront profiter de l’évolutivité de cette technologie pour offrir immédiatement un bon degré de stabilité.

Conclusion



Matrix Awakens est le premier véritable aperçu des graphismes de nouvelle génération et de ce que les consoles les plus récentes pourraient réaliser lorsqu’elles sont combinées avec Unreal Engine 5. Le dernier moteur d’Epic, qui vient d’être implémenté dans Fortnite Chapter 3, va probablement pour pousser la PS5 et la Xbox Series X à leurs limites, offrant un niveau de détail impressionnant, qu’il s’agisse d’une aventure plus linéaire ou d’un jeu en monde ouvert. Tout cela était sur papier jusqu’à il y a quelques jours, mais maintenant les fans jouant sur des consoles de nouvelle génération peuvent donner un aperçu gratuit et commencer à rêver d’un avenir meilleur.

Écrit par Paolo Sirio au nom de GLHF.