The Matrix Awakens est une expérience Unreal Engine 5 à venir sur PS5, selon une fuite

Une sorte de lien entre The Matrix Resurrections et Unreal Engine 5 arrive sur PS5 et s’appelle Til Matrix s’éveille.

C’est selon l’utilisateur de reddit la_musaraigne qui a publié les informations sur le subreddit GamingLeaksAndRumours.

L’image publiée a apparemment été rendue disponible sur le backend du PSN. Aucun détail n’a été inclus, seulement qu’il mentionne PlayStation 5.

Unreal Engine 5 a été révélé en mai 2020 et bien qu’il soit encore en accès anticipé, quelques projets ont confirmé l’utilisation de la technologie.

Beaucoup pensent que ce lien avec Matrix pourrait s’apparenter à la collaboration d’Epic avec Radiohead pour Kid A Mnesia, bien que cette expérience particulière ait été construite à l’aide d’Unreal Engine 4.

Bien que ni Sony ni Epic Games n’aient répondu à la fuite, il est fort possible que quelque chose soit annoncé la semaine prochaine lors des Game Awards le 9 décembre.

Sinon, cela sera sûrement révélé bientôt car The Matrix Resurrections arrive dans les salles le 22 décembre.