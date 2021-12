‘The Matrix Original Soundtrack’ obtient une réédition de vinyle de luxe en 2022

La partition du film Matrix original de 1999 sera remasterisée sur vinyle en 2022. The Matrix: The Complete Edition comprendra trois LP, qui contiendront l’intégralité de la bande originale remasterisée de 44 chansons. L’édition complète est sortie le 3 juin.

La collection de trois LP comprend toute la musique du film légendaire de 1999, ainsi qu’une interview exclusive avec le compositeur Don Davis, qui a marqué la sortie du blockbuster. L’album de 44 pistes est logé dans une jaquette à trois volets, avec de nouvelles illustrations époustouflantes et des images de film originales.

Egalement disponible sur CD et SACD exclusivement sur VareseSarabande.com ainsi que des plates-formes numériques, The Matrix: The Complete Edition propose la partition de Davis (à l’origine publiée sous forme d’album de 10 pistes) dans son intégralité – de brefs indices étranges comme « Follow the Rabbit » et « Through the Surveillance Monitor » à épique , des thèmes radicaux comme « Trinity Infinity », « Nascent Nauseous Neo » et « He’s the One Alright ». L’audio nouvellement remasterisé, quant à lui, permet aux auditeurs d’apprécier pleinement la portée et les nuances du travail remarquable de Davis.

La vision distinctive des Wachowski appliquée à la musique du film. « Une chose que les Wachowski voulaient, c’était quelque chose de nouveau et de différent… J’ai pris cela à cœur, et il était clair qu’une approche unique convenait vraiment à ce film. » Davis a ajouté que les frères et sœurs « voulaient généralement plus d’intégration entre la musique et le film que beaucoup d’autres réalisateurs…[They] Je voulais que la musique décrive l’action de manière assez précise parfois.

S’inspirant de compositeurs postmodernes comme Philip Glass, Steve Reich, John Adams, Aaron Kernis et David Lang, Davis s’est rapidement rendu compte que la musique du film devrait être un départ stylistique des grands thèmes auxquels le public de science-fiction s’était habitué.

« J’ai essayé d’aller dans cette direction, mais je n’y arrivais tout simplement pas ; ce n’était tout simplement pas parfait pour la photo », a-t-il déclaré à Savas. « Il y avait quelque chose dans le cyberpunk, le tableau de William Gibson et les trucs d’anime qui ne se prêtaient pas du tout à un majestueux »John Williamsthème « esque ».

Bien que Davis ne soit pas impliqué dans le dernier volet de la franchise (Les résurrections matricielles de 2021), il est profondément fier de son travail sur le film qui a tout déclenché. « C’est incroyable d’avoir été impliqué dans quelque chose qui frappe un zeitgeist comme ça », se souvient Davis. « C’est vraiment une joie. »

Précommandez The Matrix : l’édition complète.

La liste des pistes vinyles de Matrix : The Complete Edition :

Face A:

1. Logos / The Matrix Titre principal

2. Trinité Infini

3. Néo Con Brio

4. Suivez le lapin blanc

5. Néo sur le bord

6. À travers le moniteur de surveillance

7. Incapable de parler

8. Appât et interrupteur