Les fans de Matrix ont partagé leurs réflexions sur les réseaux sociaux après la première de The Matrix Resurrections mercredi dans les salles et sur HBO Max. Le dernier opus de la franchise The Matrix, réalisé par Lana Wachowski, présente Keanu Reeves reprenant son rôle de Neo alors que le personnage doit choisir de suivre à nouveau le lapin blanc et déterminer ce qui se cache exactement derrière sa propre réalité.

Ramenant des personnages emblématiques comme Trinity (Carrie-Anne Moss) et Niobe (Jada Pinkett Smith), Resurrections présente également une version alternative de Morpheus joué par Yahya Abdul-Mateen II, ainsi que Neil Patrick Harris et Priyanka Chopra, Christina Ricci et Jonathan Groff, qui jouent tous à leur manière dans le mystère de Matrix. Continuez à faire défiler pour voir les réactions des fans au film.

« Suite satisfaisante »

D’autres fans de Matrix n’étaient pas aussi enthousiastes, déclarant que le film était plutôt une « suite satisfaisante » qui offrait la quantité parfaite de services aux fans sans descendre complètement en territoire de proxénétisme.

#thematrixresurrections fonctionne à la fois comme une suite satisfaisante et comme un méta-commentaire concis sur la marchandisation de l’art et des histoires. Fournit également une gratification aux passionnés de la franchise sans tomber dans le service des fans. pic.twitter.com/AIdHCWDKz3 – DLKeatis (@DLKeatis) 23 décembre 2021

Je n’étais pas un grand fan de #TheMatrixResurrections mais ce n’était pas mal dans l’ensemble – PIXELATEJAKE (@PIXELATEJAKE_) 23 décembre 2021

« Pas génial, mais bien »

Un fan a écrit dans une série de tweets que même s’ils appréciaient le film plus que les autres, ils voyaient qu’il était « inutile » avec « quelques moments induisant le roulement des yeux » pour contrer les aspects les plus stimulants.

Je viens de terminer #TheMatrixResurrections et je l’ai apprécié. J’ai vu qu’il était saccagé dans les critiques, et je ne vois pas pourquoi les gens sont mécontents. Mais j’ai aussi apprécié 2 et 3 et j’ai pensé que les gens les critiquaient trop. – Dustin (@Tw1zt84) 23 décembre 2021

Non pas que ce soit sans critique. Là où à coup sûr quelques instants de roulement des yeux induisent. Bien que ce soit amusant et stimulant, et nous ait montré ce qui s’est passé après la trilogie originale, cela semblait également inutile. N’a pas vraiment ajouté grand-chose. #TheMatrixResurrections – Dustin (@Tw1zt84) 23 décembre 2021

Mais si nous voulons obtenir une quatrième matrice, alors c’était aussi bon que nous aurions pu nous attendre. C’était bien joué, bien tourné et monté, généralement bien fait, et cela m’a gardé engagé. Ma note est que c’était bon. Pas génial, mais bon. #TheMatrixResurrections – Dustin (@Tw1zt84) 23 décembre 2021

‘Une déception’

Il y avait beaucoup de fans de Matrix qui n’aimaient pas du tout le film, critiquant ses séquences d’action et remettant en question les nouveaux personnages tout en se demandant pourquoi Resurrections avait même été créé.

#thematrixresurrections J’ai adoré les autres mais je suis désolé de le dire mais j’ai pensé que ce film était décevant. #HBOMax pic.twitter.com/FXLdDkaIS6 – Lady Bee (@Patrici26843477) 23 décembre 2021

Depuis, la bande annonce je me demandais pourquoi. Et maintenant, après avoir regardé, je peux dire qu’ils n’auraient pas dû. Neo n’a fait que et Trinity n’a rien fait. Le reste du casting n’a pas rejoint. Nouveau casting essayé mais ne peut pas rivaliser avec les icônes. Aucune séquence d’action mémorable. 2/10#thematrixresurrections – FakeDj.eth (@4stroguy) 23 décembre 2021

‘Désappointé’

D’autres encore ont été divisés sur le film, qualifiant les deux premiers actes de Résurrections d’« époustouflants », mais ayant l’impression que le film ne pouvait tout simplement pas tenir l’atterrissage, ce qui a entraîné une fin décevante.

Je suis déçu du résultat de #TheMatrixResurrections. Le premier et le deuxième acte étaient époustouflants mais le troisième acte était trop décevant. À titre de comparaison, si les deux premiers actes étaient de niveau The Matrix bons, alors le troisième acte était de niveau Jack et Jill mauvais. – VISHV (@LiveWithArya) 23 décembre 2021

Je peux même continuer et dire que les deux premiers actes de #TheMatrixResurrections étaient époustouflants et encore meilleurs que tout le premier film de la quadrologie. – VISHV (@LiveWithArya) 23 décembre 2021

