The Matrix Resurrections a une scène post-crédits dont elle n’a pas besoin, mais elle le mérite

Décembre 2021 est tout à fait le mois pour les cinéphiles. En quelques jours, nous avons eu deux versions majeures de deux franchises bien-aimées. D’une part, il y a le film le plus attendu de l’année, Spider-Man : No Way Home, qui a établi de nouveaux records pour la pandémie. Ensuite, nous avons The Matrix Resurrections, le quatrième volet de la série. Contrairement à No Way Home, Matrix 4 est disponible à la fois dans les cinémas et sur HBO Max, ce qui signifie que vous n’avez pas à quitter la maison pour le regarder. Et, comme son rival, Matrix 4 a sa propre scène post-crédits.

Avant d’expliquer ce que tout cela signifie, vous devez savoir que quelques spoilers Matrix 4 suivent ci-dessous. Tu ferais mieux de regarder le film d’abord.

C’est le MCU de Marvel qui a rendu les scènes post-crédits populaires auprès des fans. Tant d’autres franchises utilisent l’astuce pour taquiner les futures attractions que j’ai parcouru le générique pour savoir si Matrix 4 en a eu une à la minute où le film s’est terminé.

Il s’avère que, oui, le film comporte une scène post-générique. Avec le recul, les films précédents de la série auraient pu bénéficier de teasers post-génériques. Mais les scènes post-crédits n’étaient pas une chose il y a deux décennies.

D’un autre côté, ce n’est pas parce que vous pouvez ajouter une balise à la fin de votre film que vous devez le faire. Et Matrix 4 entre dans cette catégorie. Sa scène de générique est quelque chose dont le film n’a pas besoin. Là encore, c’est exactement le genre de post-crédits que le film mérite.

La scène post-crédits de Matrix 4 expliquée

Sans trop gâcher l’action de Matrix 4, nous pouvons vous dire que le film original passe beaucoup de temps à traiter la méta de Matrix. Peut-être trop de temps. Le flashback ne devrait pas être un gros problème, mais c’est comme si Matrix 4 essayait de nous faire soulager certaines des scènes emblématiques du film tout en essayant de réinventer les mêmes scènes.

Où est le problème avec ça ? Eh bien, à un moment donné du film, Matrix 4 se moque de la culture des suites et des redémarrages. Permettez-moi de reformuler cela, un film de suite qui redémarre en douceur la franchise, se moque des créateurs qui créent des suites et des redémarrages. Il n’y a probablement pas plus de méta que cela.

Dans cet esprit, les post-crédits de Matrix 4 nous offrent une équipe de créateurs autour d’une table, en train de réfléchir aux idées de contenu futur. « Face à la réalité, les gens, les films sont morts. Les jeux sont morts. Récit? Morts », dit l’un d’eux. « Les médias ne sont rien d’autre qu’une réponse neuro-déclenchante et un conditionnement viral », déclare un autre. Donc, l’idée évidente d’aller de l’avant avec une suite, ce sont les vidéos de chats. Par conséquent, « La Catrix ». Scène de fin.

En d’autres termes, vous pouvez ignorer les scènes post-crédits si vous décidez de voir Matrix 4 pendant les vacances. Si nous obtenons un jour une Matrix 5, ce ne sera certainement pas à propos de vidéos de chats.