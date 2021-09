The Matrix Resurrections: date de sortie, distribution et autres choses rapides que nous savons

La première séquence taquine une réunion mouvementée entre Neo et Trinity

Nous, le grand public, attendons toujours notre premier aperçu officiel de The Matrix Resurrections, mais les chanceux de la CinemaCon de cette année ont eu le privilège de voir les premières images de la nouvelle suite intrigante. Comme détaillé par notre propre Eric Eisenberg, cette nouvelle suite mystérieuse mettra en vedette Neo, qui n’est apparemment plus au courant de The Matrix, racontant des rêves bizarres à son médecin. Ce n’est pas le Neo que nous avons connu autrefois, le chef de la bataille pour sauver l’humanité. Et si c’est le cas, les triomphes de cet homme sont depuis longtemps en retrait dans son cerveau. C’est-à-dire jusqu’à ce qu’il rencontre une femme autrefois connue sous le nom de Trinity, et quand ils se serrent la main, il y a un picotement instantané de familiarité partagé entre eux. À partir de là, Neo doit choisir s’il veut ou non continuer à être piqué bleu.

C’est une idée intrigante pour une suite de Matrix moderne – peut-être une qui divisera également les fans. Mais nous espérons voir ces images passionnantes par nous-mêmes dans une question de temps.