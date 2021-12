Warner Bros.

Sean et Amanda sont rejoints par Rob Mahoney pour discuter de la dernière entrée de la série ‘Matrix’

The Matrix Resurrections est en salles et en streaming sur HBO Max. Sean et Amanda parlent du film, de la franchise (1h00) et de l’expérience cinématographique des Wachowski (43h00). Le rédacteur en chef de Ringer, Rob Mahoney, se joint à eux.

Hôtes : Sean Fennessey et Amanda Dobbins

Invité : Rob Mahoney

Producteur : Bobby Wagner

