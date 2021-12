The Matrix Resurrections obtient une toute nouvelle bande-annonce aux Game Awards 2021

Malgré son statut d’événement axé sur les jeux vidéo, The Game Awards 2021 vient de lancer la dernière bande-annonce de The Matrix Resurrections, la suite tant attendue de l’illustre série de films des Wachowski dont la sortie est prévue plus tard ce mois-ci.

Bien que cela puisse sembler un peu étrange à première vue, cela a du sens lorsqu’il est considéré en tandem avec The Matrix Awakens, un nouveau projet de jeu vidéo ambitieux qui a également été présenté lors de l’événement de ce soir. Le fait que Neo (Keanu Reeves) et Trinity (Carrie-Anne Moss) des films originaux apparaissent à la fois dans Awakens et Resurrections n’est que le premier d’un réseau complet de liens reliant les deux.

Alors que Resurrections est un film traditionnel dans la même veine que The Matrix, The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions, The Matrix Awakens est un concept sophistiqué conçu pour PS5 et Xbox Series X/S. Il est destiné à représenter une simulation de la matrice titulaire et de ce que cela signifie dans les films dont il fait partie, tout en informant également l’intrigue de Resurrections elle-même, qui, à ce stade, vous le saurez probablement inclut les Game Awards dans le cadre de son récit de base. Ouais, nous pensons que c’est assez bizarre aussi.

Comme vous pouvez le voir dans la dernière bande-annonce, The Matrix Resurrections est tout aussi énigmatique que vous l’imaginez, jouant avec vos attentes et un peu de nostalgie. Et oui, même si nous voyons Morpheus de Laurence Fishburne sous forme de souvenirs, la raison pour laquelle il n’existe peut-être pas dans ce film est grâce à un jeu vidéo de niche.

Matrix Resurrections doit être diffusé dans les cinémas le 22 décembre. Il sera également disponible en streaming pour les abonnés de HBO aux États-Unis pendant un mois à compter de cette date.

Écrit par Cian Maher au nom de GLHF.