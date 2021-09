The Matrix Resurrections serait une suite directe du premier film – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Table rase?

Cette semaine, c’est à cent pour cent de Matrix ! Non seulement nous avons assisté au renouvellement du site Web WhatIsTheMatrix.com, mais Warner Bros. Pictures a publié la bande-annonce officielle du quatrième volet de la série. Ou est-ce la deuxième partie légitime? Un synopsis de The Matrix Resurrections a vu le jour au cours des dernières heures et suggère que le prochain film ignorera les deux suites précédentes. Cela signifie-t-il que les deux bandes de 2003 ne seront plus canon ?

Ce jeudi, . a partagé un synopsis détaillé de The Matrix Resurrections qui est extrêmement intrigant. Ses premières lignes utilisent les adjectifs « hallucinant » et « provocateur » en référence au roman d’aventure gesté par Lana Wachowski. Ils mettent en évidence “l’action et l’échelle épique” d’un film qui ramène également deux visages familiers de la franchise. D’un autre côté, cette description parle de Resurrections comme d’une « continuation » uniquement de The Matrix (1999), sans mentionner les deux bandes suivantes.

“The Matrix Resurrections est une continuation de l’histoire qui se déroule dans le premier film Matrix”, dicte le synopsis. « Réunit Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss en tant qu’icônes du cinéma Neo et Trinity dans une extension de leur histoire qui s’aventure dans la matrice et encore plus profondément dans le terrier du lapin. Une nouvelle aventure époustouflante avec de l’action et une échelle épique, se déroulant dans un monde familier mais encore plus difficile où la réalité est plus subjective que jamais et tout ce qu’il faut pour voir la vérité est de libérer votre esprit. “

Le paragraphe suivant soulève d’autres soupçons en disant que Resurrections est une “extension du film original”, encore une fois sans évoquer les titres sortis au 21e siècle. Cela dit, la saga Matrix aurait-elle pu faire l’objet d’une “table rase” ?

“Vingt ans après le premier film, la franchise qui a contribué à définir la culture pop au tournant du siècle est de retour pour une continuation et une extension du film original”, ajoute le synopsis. « Matrix reste dans l’esprit de l’époque en tant que film qui a changé notre façon de voir le cinéma et la réalité elle-même. Avec son action et ses effets visuels révolutionnaires, The Matrix a aidé à ouvrir la voie aux films suivants. »

Source : CinéPremière