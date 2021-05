“ The Me You Can’t See: A Path Forward ” sort le 28 mai

Apple TV + a annoncé aujourd’hui The Me You Can’t See: A Path Forward, une conversation publique animée par les co-créateurs et producteurs exécutifs Oprah Winfrey et Prince Harry, avec un suivi de la série documentaire explorant la santé mentale et le bien-être émotionnel- étant.

À la suite du lancement mondial de la série documentaire révolutionnaire, «The Me You Can’t See: A Path Forward», Oprah Winfrey et le prince Harry se réunissent avec des conseillers et des participants pour une vaste conversation stimulante sur la santé mentale et le bien-être émotionnel -être, et où nous allons à partir d’ici. Alors que les sujets offrent un aperçu supplémentaire de leurs histoires, les experts partagent leurs conseils pour poursuivre la conversation mondiale.

La nouvelle série documentaire comprend des participants tels que Lady Gaga, Glenn Close, San Antonio Spurs DeMar DeRozan, Langston Galloway des Phoenix Suns (anciennement des Detroit Pistons), le défenseur de la santé mentale et conférencier Zak Williams, la boxeuse olympique Virginia «Ginny» Fuchs, célébrité chef Rashad Armstead, et plus encore.

Dans la série, Oprah Winfrey et le prince Harry orientent les discussions sur la santé mentale et le bien-être émotionnel tout en s’ouvrant sur leurs propres parcours et luttes en matière de santé mentale. Ils se sont associés à 14 experts et organisations respectés du monde entier pour aider à faire la lumière sur les différentes voies de traitement.

The Me You Can’t See: A Path Forward est un compagnon de The Me You Can’t See, qui, selon Apple, «a été le programme le plus regardé dans le monde sur Apple TV + depuis son lancement et a attiré 25%. de nouveaux téléspectateurs au service et une augmentation de plus de 40% de l’audience moyenne le week-end au Royaume-Uni. »

Cette série de documents de suivi sera disponible gratuitement sur Apple TV + à partir du 28 mai. Consultez notre guide avec toutes les émissions Apple TV + déjà disponibles sur le service de diffusion en continu et ce qui va suivre ici.

