The Mighty Company lance des maillots de bain – WWD

La marque de vêtements d’extérieur de luxe basée à Los Angeles, The Mighty Company, a lancé ce mois-ci des maillots de bain conformes à son esprit optimiste et inspiré de la côte ouest des années 90. Depuis son lancement en 2016, la marque s’est fait connaître pour ses vêtements d’extérieur bien-être, ainsi que pour ses vêtements en cuir ludiques. Après une capsule estivale 2020 de vêtements décontractés brillants et scintillants, les maillots de bain sont devenus la prochaine étape dans l’expansion de la catégorie.

«Nous avons toujours voulu lancer la natation parce que l’ADN de notre marque est si dynamique et agréable, ce qui se traduit probablement le mieux en été. Mais en tant qu’entreprise de vêtements d’extérieur de luxe, nous n’avons jamais pu en faire une vraie saison pour laquelle concevoir », ont déclaré Jessie Willner, fondatrice et directrice de la création, et Hanover Booth, directeur de l’exploitation et partenaire.

Une image de la capsule estivale de natation de The Mighty Company. Photo de courtoisie

Au cours de la dernière année, le duo s’est concentré sur l’établissement d’une production et d’usines locales à Los Angeles pour créer de nouveaux styles. Les maillots de bain et accessoires Mighty Swim ont été fabriqués à 100 pour cent à Los Angeles. l’inverse. La collection est disponible sur le e-commerce de la marque avec des maillots de bain réversibles dans les tailles XS à XXL, au prix de 65 $ à 85 $, ainsi que des accessoires – sacs de plage imprimés, chapeaux seau, ensemble de chouchous, etc. – de 25 $ à 135 $.

Une image de la capsule estivale de natation de The Mighty Company.