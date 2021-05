The Mighty Ducks: Les 6 meilleurs moments des Game Changers des acteurs du film OG

Averman a conduit une limousine sur la glace

Après qu’Averman ait dit à ses anciens coéquipiers et entraîneur qu’il prenait une limousine pour travailler ces jours-ci, ce n’était pas la plus grande surprise d’apprendre plus tard qu’être le véritable chauffeur de limousine était son travail. Mais cela s’est avéré utile lorsque les originaux de Mighty Ducks l’ont conduit sur la patinoire pour récupérer Gordon Bombay pour le gala du 25e anniversaire. Le moment était un autre rappel au film original et à la première rencontre de Bombay avec District 5 – parrainage avant Duckworth, bien sûr – mais Averman a ajouté une belle queue de poisson au voyage de la limousine, avec l’équipe scandant: «Quack! Charlatan! Charlatan!” Et si ce n’était pas le cas, alors ou maintenant, vérifiez votre pouls.