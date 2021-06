The Mission: Impossible Movies: 10 faits intéressants sur les coulisses de la franchise Tom Cruise

in

Mission: Impossible III a perdu plusieurs réalisateurs, casting en développement

Aujourd’hui, Mission : Impossible semble trop gros pour échouer, mais ce n’était pas le cas après Mission : Impossible II. Le processus de pré-production de Mission: Impossible III n’a certainement pas aidé, perdant plusieurs réalisateurs et son casting initial, a détaillé le Hollywood Reporter.

Le premier pour Mission : Impossible III était David Fincher. D’après ce que Fincher a dit, son idée du film aurait été “vraiment violente”.

Suivant était Joe Carnahan, dont le film Narc Cruise avait produit exécutif. Il s’est entendu là où Kenneth Branagh devait jouer le méchant du film, Carrie Anne Moss l’intérêt amoureux et Scarlett Johansson en tant que protégé du FMI d’Ethan Hunt. Cependant, Carnahan aurait également quitté le film en raison de différences créatives.

C’est là que JJ Abrams est intervenu. Cependant, en raison d’engagements envers Lost, la production a été retardée d’environ un an et Branagh, Moss et Johansson ont été libérés du film.

Abrams a mené à bien Mission: Impossible III, avec Phillip Seymour Hoffman, Michelle Monaghan et Keri Russell remplissant des rôles similaires à ce qui avait été créé.