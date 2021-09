The Miz de la WWE fait ses débuts avec Witney Carson et les téléspectateurs voient la promesse

Le Miz a fait ses débuts dans Dancing with the Stars avec son partenaire de danse professionnel Witney Carson, et il y a une chance que le duo remporte la compétition. La superstar de la WWE et Carson ont dansé le Cha Cha sur la chanson BTS “Butter” et ont obtenu un score de 24 sur 40. Ce n’est pas le score le plus élevé de la soirée, mais The Miz et Carson devraient pouvoir passer au tour suivant. .

“La nuit dernière était géniale”, a écrit The Miz dans un post Instagram. “Je souris toujours jusqu’aux oreilles. Si vous m’aviez dit il y a 12 jours, lorsque j’ai commencé cette émission pour la première fois, que je serais félicité par des juges de salle de bal professionnels pendant que des millions de personnes regardent à la maison pour avoir fait le Cha Cha, j’aurais ri et j’ai pensé que oui, mon pro de la danse [Witney Carson] m’a enfermé et a pris le temps d’enseigner et d’être incroyablement patient avec un gars qui a appris à danser en regardant des clips sur MTV dans les années 80. Quand je ne pouvais pas bouger, elle imaginait différents exercices pour s’assurer que je comprenais.” Voici un aperçu des fans réagissant à la performance de The Miz Dancing with the Stars.

Le gagnant

Le Miz devrait remporter le DWTS ! Personne ne divertit comme lui. – Action Herbino (@ActionHerbino) 21 septembre 2021

Une autre personne a écrit: “J’ai regardé Dancing With The Stars hier soir pendant ma pause déjeuner et je n’ai jamais été attiré par The Miz de ma vie jusqu’à maintenant, bon Dieu. Faites pivoter ces hanches baybeee.”

Amélioration

Le Miz a tellement bien fait c’était terrible de danser mais c’était mignon, il va s’améliorer #DWTS – Le bibliothécaire (@gimmiedafries) 21 septembre 2021

Un utilisateur de Twitter a écrit: “Il est en fait assez bon, ce qui est logique compte tenu du fait que la lutte est essentiellement une chorégraphie et prend soin de l’autre personne avec la façon dont votre corps bouge. Cela devrait être une bonne longue saison pour The Miz, mais j’espère qu’il gagne!”

Fortes performances

Je viens de regarder la performance de JoJo/Jenna sur #DWTS et c’était tout aussi bien la deuxième fois. Bravo mesdames. Egalement ronde d’👏to Suni, Iman, Amanda, Mel C, The Miz & Matt sur de bonnes performances également. #DWTS30 – Emily Hall (@EmilyN7914) 21 septembre 2021

Un fan a tweeté : “La première danse du Miz était vraiment géniale et tellement divertissante ! Un excellent choix de chansons, des mouvements impressionnants, une mise en scène incroyable, un beau partenaire. Tout était parfait ! Je crois en toi [Miz], allons-y!

Meilleur danseur

Classement de la semaine 1 pour #DWTS :

1. Le Miz

2. Jojo

3. Cody

4. Amandine

5. Mel C

6. Christine

7. Kenya

8. Suni

9. Mélora

10. Olivier

11. Matt

12. Iman

13. Brian

14. Jimmie

15. Martin — 𝕊𝔼ℝ𝔾𝕀𝕆 𝕁ℝ. ★ (@morbeen4444) 21 septembre 2021

Une personne a noté: “J’ai le sentiment que le Miz va manger Nikki Bella sur dwts… la façon dont il lançait un— me le dit.”

Le long voyage

Le Miz a parcouru un long chemin depuis tous ces défis MTV. Est-il toujours ami avec Coral ? #DWTS #DWTS30 – Connie (@SnoopConnieCon) 21 septembre 2021

“The Miz est définitivement un artiste et va certainement être un favori des fans”, a déclaré un fan. “Je peux le voir dans le top 5 parce qu’il a la présence sur scène, le charisme, divertissant, et il est vraiment drôle !!

Voter

Ils l’ont déjà mis en ligne sur la chaîne youtube officielle WWE Superstar Champ The Miz et le danseur Pro nommé aux Emmy Witney Carson dansant cha cha sur BTS Butter https://t.co/lUFNRBh2eY #DWTS assurez-vous de voter pour lui. Pour un non-sonnerie, il a beaucoup plus de potentiel pour venir avec son pro. – Rachel May (@RachelMay09) 21 septembre 2021

Et ce fan a écrit: “Je suis en fait agréablement surpris de voir à quel point la première danse de The Miz est divertissante. C’est un bon effort en termes de pas de danse combinés avec sa personnalité.”

