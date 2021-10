The Miz de la WWE révèle combien de poids il a perdu sur ‘Dancing With the Stars’

Le Miz a perdu sa part de poids en participant à Dancing with the Stars, mais sa femme, Maryse Mizanin, n’en est pas très contente. La superstar de la WWE a parlé aux journalistes lundi soir et a parlé de sa performance dans Dancing with the Stars, qui était dédiée à Grease. C’est alors qu’il a révélé combien de poids il avait perdu.

« Je ne saurais même pas si vous pouvez le dire, mais j’ai perdu beaucoup de poids », a déclaré The Miz, par Us Weekly « J’ai probablement perdu 15 livres depuis que j’ai commencé », ajoutant, » j’essaye d’obtenir [into] forme de danseuse. » Le Miz s’est associé à la danseuse professionnelle Witney Carson sur Dancing with the Stars. Elle a déclaré aux journalistes que Maryse n’était pas satisfaite du nouveau corps de The Miz. Carson a déclaré que Maryse lui avait envoyé un message et a déclaré que le Miz avait besoin de manger plus de nourriture.

« Elle ne m’aime pas maigre. Elle m’aime un peu plus épais avec un peu plus de viande », a déclaré The Miz. « Quand vous dansez ici, c’est comme si vous ne pouvez pas manger assez. Et honnêtement, je reçois juste ce corps maintenant. Chaque fois que je reviendrai à la lutte, ce sera poids sur poids pour reprendre la lutte forme. » Le Miz a quitté WWE TV en raison de son engagement envers Dancing With the Stars et alors qu’il cherche à tout gagner, il est également prêt à revenir à Monday Night Raw.

« J’aime voir un public en direct chaque semaine et faire quelque chose pour lequel je suis vraiment bon », a déclaré The Miz. Jusqu’à présent, The Miz et Carson font partie des 10 équipes encore en compétition. Il sera difficile pour The Miz et Carson de remporter la compétition car JoJo Siwa et Jenna Johnson sont les favorites. Suni Lee et Sasha Faber forment également une équipe solide ainsi que Melora Hardin et Artem Chigvintsev.

Même si The Miz ne gagne pas Danse avec les stars, il reste un champion. Au cours de sa carrière à la WWE, The Miz a remporté le championnat de la WWE à deux reprises, le championnat intercontinental à huit reprises, le championnat des États-Unis à deux reprises et le championnat par équipe à huit reprises. Il est la première et la seule superstar de la WWE à devenir deux fois champion du Grand Chelem