The Miz réagit à la perte du vote d’élimination contre JoJo Siwa

La star de la WWE Mike « The Miz » Mizanin n’est pas en colère contre son élimination de Dancing With the Stars, surtout parce qu’elle a maintenu JoJo Siwa dans la compétition. Mizanin et l’alun de Dance Moms étaient étonnamment dans les deux derniers à la fin du 1er novembre, et les juges ont décidé à l’unanimité de sauver Siwa et sa partenaire de danse professionnelle Jenna Johnson. Mizanin a souhaité bonne chance à Siwa et a salué son dévouement dans une publication Instagram amusante du 4 novembre.

Mizanin, 41 ans, a partagé une photo des deux stars à l’extérieur de leurs caravanes, avec Siwa, 18 ans, portant une ceinture géante de la WWE qu’il lui a offerte. « La DEUXIÈME il a été annoncé que j’étais dans les deux derniers contre [Siwa] au [DWTS], je savais que je rentrais chez moi », a écrit Mizanin. « Vous pouviez le voir sur mon visage ! Mais honnêtement, si je devais choisir contre qui rentrer à la maison, je voudrais que ce soit JoJo. »

La star de Miz & Mrs. a assuré aux téléspectateurs que la Siwa qu’ils voient à la télévision est la même personne qu’elle est dans la vraie vie. « Elle est énergique, douce, attentionnée, incroyablement positive et a une présence amusante et contagieuse », a-t-il écrit. « Elle a un dévouement incroyable et est l’une des travailleuses les plus acharnées et si dévouée dans tout ce qu’elle fait. »

Il l’a ensuite félicitée d’avoir un « putain d’empire » à 18 ans, alors qu’il n’était assis que dans sa chambre « à regarder une affiche Limp Bizkit sur le mur » quand il avait son âge. « Peu importe le résultat cette saison, c’est une championne, et maintenant elle a une [WWE] titre pour le prouver! Bonne chance », a écrit The Miz.

Le post élégant a gagné beaucoup d’amour des fans de Mizanin, ainsi qu’une merveilleuse réponse de Siwa elle-même. Elle l’a remercié pour la ceinture et l’a qualifié de « meilleur et frère pour la vie », ajoutant: « Je le regarde littéralement toute la journée. Je t’aime !!!! Tu es épique et un DANSEUR INCROYABLE POUR DE VRAI. »

Mizanin a été associé au danseur professionnel Witney Carson lors de la saison 30 de DWTS. Après avoir obtenu un bon score lors de Horror Night, ils ont pris du recul avec leur Foxtrot à Queen’s « Radio Ga Ga », remportant un 32/40. Étonnamment, même si Siwa et Johnson ont obtenu le meilleur score de la soirée, un 39/40, ils ont rejoint Mizanin et Carson dans les deux derniers. Les juges ont tous décidé de sauver Siwa et Johnson, qui passeront lundi à la soirée hommage à Janet Jackson. DWTS est diffusé le lundi à 20 h HE sur ABC.