The Moody Blues Rule La scène de l’album américain

Le blues moody a atteint la première place du classement des albums britanniques à trois reprises. Lorsqu’ils ont réalisé l’exploit aux États-Unis le 9 décembre 1972, c’était avec un LP qui n’a atteint que le numéro 5 dans leur pays d’origine. Mais Seventh Sojourn était un disque plein de chansons classiques de Moodies, et ce fut l’album préféré des Américains pendant cinq semaines, jusqu’au début de 1973.

Produit comme d’habitude par Tony Clarke pour le label Threshold du groupe, leur septième album (le huitième si vous incluez leurs débuts en 1965 dans leur line-up original, The Magnificent Moodies) était la suite de le Royaume-Uni n°1 Every Good Boy Deserves Favour, qui avait terminé deuxième aux États-Unis.

Le nouvel album avait été joliment prévisualisé par la chanson atmosphérique de John Lodge « Isn’t Life Strange » et une autre de ses compositions, le scintillant « I’m Just A Singer (In A Rock’n’Roll Band) » serait un coup suivant. Les deux chansons ont montré l’interaction superbe entre Lodge et Justin Hayward, et restent un élément clé des concerts du groupe à ce jour. Mais l’aspect le plus étrange de l’année 1972 des célibataires des Moodies était qu’ils ont fini par rivaliser efficacement contre eux-mêmes.

Une réédition du 1967 classique « Nights In White Satin » est devenu un plus gros succès que même les deux nouveaux singles et un succès dans le Top 10 des deux côtés de l’Atlantique (n’ayant jamais figuré aux États-Unis lors de la première sortie). Certains nouveaux venus, peut-être inconscients de l’histoire du groupe, s’attendaient peut-être à ce que « Nights » figure sur le nouveau disque du studio, mais dans tous les cas, le nom des Moodies figurait partout dans les charts des singles, et Seventh Sojourn a récolté la récompense.

L’album comprenait également l’une des plus belles heures du flûtiste Ray Thomas, « For My Lady », et la puissante cohésion au sein du groupe a été amplement démontrée par le fait que les cinq membres ont écrit pour Seventh Sojourn. Hayward a contribué à « New Horizons » et « The Land Of Make-Believe » et a co-écrit « You And Me » avec le batteur Graeme Edge, tandis que le maestro du clavier Mike Pinder a proposé « Lost In A Lost World » et « When You’re A Free Homme. »

