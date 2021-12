The Morning After : Oppo essaie de construire une Google Glass pour la Chine

La vision Google Glass n’est pas morte. Ou du moins, il a été ressuscité par Oppo. Après le concept AR Glass de l’année dernière, le nouveau Oppo Air Glass sera disponible au premier trimestre 2022 pour un prix qui n’a pas encore été annoncé. Il viendra en deux parties : un monocle détachable (en noir ou blanc) et un cadre séparé. Et non, vous ne pourrez pas attacher l’appareil de 30 grammes à vos propres lunettes.

L’accent est mis ici sur des informations simples, affichées sur une image 640 x 480 sur un écran de guide d’ondes. Ma partie préférée est peut-être le logiciel qu’Oppo lance, y compris un affichage de téléprompteur pour lequel vous pouvez régler la vitesse de défilement. (Bien que, oui, vous auriez à porter la chose devant votre public…)

Oppo

Pour l’instant, Oppo dit que les vêtements intelligents sont uniquement en Chine, il pourrait donc s’agir d’un endroit encore plus rare que le verre original de Google.

— Mat Smith

Il a une batterie qui dure trois heures.

LG

LG taquine deux nouveaux téléviseurs au design inhabituel au CES 2022, dont l’un est le téléviseur OLED Evo premium récemment annoncé avec un couvercle motorisé. L’autre est, littéralement, une télévision sans fil sur roues. Le StanbyME a une batterie intégrée, et vous pouvez le faire rouler dans et hors de n’importe quelle pièce de votre maison. L’écran de 27 pouces est sur un support mobile avec des roues dissimulées, et vous pouvez régler sa hauteur pour personnaliser sa position.

Continuer la lecture.

Vous pouvez également voir comment vos statistiques cette année se comparent à celles de 2020.

Nintendo entre dans l’ambiance de la revue de fin d’année, envoyant un e-mail à bon nombre de ses utilisateurs sur la façon dont ils ont passé du temps avec leur Switch au cours des 12 derniers mois.

L’itération 2021 n’est pas très différente de l’itération de l’année dernière. Vous verrez à nouveau le nombre total d’heures que vous avez consacrées à l’année et le décompte de tous les jeux auxquels vous avez joué. Il y a aussi une ventilation du nombre d’heures que vous avez joué chaque mois, en plus d’un retour sur votre journée la plus active. Vous verrez également combien de temps vous avez passé entre les modes portable et ancré.

Continuer la lecture.

Et plus facile à recycler.

Dell

Dell n’est peut-être pas l’entreprise de PC la plus appréciée en termes de service client, mais elle est souvent en tête des classements d’entreprise pour ses initiatives respectueuses de l’environnement. En collaboration avec Intel, la société a créé un nouvel ordinateur portable appelé Concept Luna, dans le but de faciliter la réparation, la réutilisation et le recyclage des futurs PC.

Dell a déclaré que s’il incorporait toutes les idées de conception, il pourrait réduire l’empreinte carbone d’un ordinateur jusqu’à 50 % par rapport aux modèles d’ordinateurs portables actuels. Les composants redessinés utilisent mieux l’espace et améliorent le refroidissement passif, tout en réduisant les besoins en énergie. Ceci, à son tour, permet une batterie plus petite avec des cellules à cycle profond avec une « longue charge qui peut être maintenue pendant de nombreuses années d’utilisation, augmentant la remise à neuf et la réutilisation au-delà de la première durée de vie du produit qu’elle dessert », a déclaré Dell.

Continuer la lecture.

Elle s’applique aux modèles 2018 et ultérieurs, avec un essai gratuit de 3 à 10 ans.

À la consternation de certains propriétaires, la fonctionnalité de télécommande de démarrage à distance de Toyota nécessite un service d’abonnement de 8 $ par mois. Cela s’applique aux modèles 2018 et ultérieurs, mais a récemment été révélé lorsque les essais gratuits de l’abonnement à Remote Connect de Toyota ont commencé à expirer.

Toyota permet aux propriétaires de démarrer à distance des véhicules comme le RAV 4 PHEV de deux manières. L’un est via WiFi/LTE à l’aide de ses applications Remote Connect – celles-ci coûtent 8 $ par mois ou 80 $ par an. L’autre est d’utiliser le porte-clés. À moins de lire les petits caractères, cependant, les propriétaires ne savaient peut-être pas que la méthode du porte-clés faisait également partie de l’abonnement Remote Connect. Toyota a confirmé à The Drive qu’ils avaient besoin d’un abonnement payant sur chaque modèle Toyota 2018 et plus récent pour utiliser la fonction.

Continuer la lecture.

Les plus grandes actualités que vous avez peut-être manquées

Android 12 Go Edition rendra les téléphones bon marché plus rapides et plus efficaces

YouTube TV pourrait perdre ESPN, ABC, FX et d’autres chaînes Disney cette semaine

Les derniers concepts de véhicules électriques de Toyota comprennent des voitures de sport et un pick-up

LastPass lancera de nouvelles fonctionnalités plus rapidement après être devenu indépendant

La nouvelle guitare Acoustasonic de Fender est moins chère, mais pas assez

La Californie suspend le permis de test sans conducteur de Pony.ai, soutenu par Toyota

iFixit s’associe à Microsoft sur les outils de réparation officiels

Tous les produits recommandés par Report Door sont sélectionnés par notre équipe éditoriale, indépendante de notre maison mère. Certaines de nos histoires incluent des liens d’affiliation. Si vous achetez quelque chose via l’un de ces liens, nous pouvons gagner une commission d’affiliation.